Politiek in Zwartsluis krijgt bijval vanuit provincie over snelle aanpak N334

De N334 in de buurt van het Agnieten College in Zwartsluis (Foto: Google Streetview)

Omdat de N334 dwars door Zwartsluis loopt, levert dat gevaarlijke situaties op. Bijvoorbeeld als leerlingen van het Agnieten College of ouderen die vanuit woon-zorglocatie De Schans naar het centrum van Zwartsluis willen, de weg moeten oversteken.

In een brief aan de fracties van de Provinciale Staten spraken de lokale partijen vorige week gezamenlijk hun zorgen uit. "Het heeft lang genoeg geduurd, het is nu tijd voor actie. De gemeente Zwartewaterland is van harte bereid om met de provincie tot oplossingen te komen", was de moraal van het verhaal.

'Veiligheid voorop'

Vanuit het provinciehuis in Zwolle krijgt de lokale politiek nu bijval van de provinciale afdeling van GroenLinks. Statenlid Kees Slingerland: "Wat GroenLinks betreft staat de veiligheid van onze inwoners voorop en dient er dus met de verschillende betrokkenen spoedig aan een oplossing te worden gewerkt."

"Je moet er toch niet aan denken dat er na de verschillende reeds gebeurde ongelukken alsnog een ernstig ongeluk gaat plaatsvinden", vervolgt Slingerland. "Waar kortgeleden een enigszins vergelijkbare situatie in Kuinre in de Provinciale Staten aan de orde was en er aan een oplossing wordt gewerkt, blijkt er nog zo'n situatie in Noord-West-Overijssel te bestaan."

GroenLinks vraagt aan Gedeputeerde Staten of er aanleiding is geweest om verbeteringsplannen voor deze gevaarlijke oversteekplekken te maken. Zo niet, dan zou de partij graag willen dat er alsnog plannen worden gemaakt, voordat er ernstige ongelukken gaan gebeuren.