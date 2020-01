Dierenactivisten en milieuclubs ontkennen schrijven van dreigbrief aan boeren

Dierenrechtenorganisaties Meat the Victims en Extinction Rebellion zeggen niets te maken te hebben met de dreigbrief aan de agrarische sector. "Wij tolereren geen gewelddadig gedrag of gewelddadige uitingen en staan absoluut niet achter een brief als deze", schrijft Meat the Victims op Facebook.

Tegenover Omroep Brabant ontkent een woordvoerder van Extinction Rebellion ook iedere betrokkenheid: "Hier hebben wij niks mee te maken."



Boerenactieclubs Agractie en Belangen Agrarysk Fryslan hebben onlangs ernstige bedreigingen en een ultimatum gekregen. In een dreigbrief, die ook naar LTO Nederland werd verstuurd, wordt iedere boerderij in het land omschreven als doelwit van sabotage en brandstichting, als de boeren doorgaan met hun protestacties. Onder de brief staan vier afkortingen van bekende dierenrechtenorganisaties: Meat the Victims, Extinction Rebellion, Extinction Movement en het Dierenbevrijdingsfront.

"Wij kunnen met zekerheid zeggen dat wijzelf absoluut niet deze brief hebben ondertekend en dat zouden we ook nooit doen. Het lijkt me onnodig de brief meer aandacht te geven dan het verdient, daarom laten wij het hierbij. We hopen iedereen zo voldoende te hebben geïnformeerd", aldus Meat the Victims op Facebook. Onder de post op Facebook suggereren verschillende mensen dat de brief mogelijk door boeren of sympathisanten is geschreven.

Kwaad daglicht

Volgens Ernst-Jan Kuiper van Extinction Rebellion is de brief een grap en wil iemand de dierenrechtenorganisaties in een kwaad daglicht stellen. "Wij korten Extinction Rebellion af met XR en niet met ER. Dat duidt er al op dat wij die brief niet hebben ondertekend."