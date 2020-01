Plaatselijk Belang in Haarle luidt noodklok: 'Geen woningen voor onze jeugd'

'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst', luidt de uitdrukking. Haarle heeft wel de jeugd, maar lijkt hen geen toekomst te kunnen bieden. De woningnood in het dorp is inmiddels zo hoog, dat niet alleen jongeren, maar ook ouderen dringend op zoek zijn naar andere woonruimte. "De Haarlese woningmarkt zit op slot", is de conclusie van Plaatselijk Belang.

"Haarle heeft nog steeds te maken met jongeren die duidelijk aangeven dat zij in Haarle willen blijven wonen", zegt John Disselhorst, voorzitter van Plaatselijk Belang Haarle. "Dan is het buitengewoon sneu om vast te stellen, dat er geen geschikte woning voor hen is. Deze jongeren zoeken al enige jaren een geschikte eigen starters- of doorstroomwoning."

Volgens Disselhorst heeft een groep 'energieke jongeren' uit Haarle de afgelopen jaren regelmatig bij de gemeente Hellendoorn aangeklopt met de vraag om hen te ondersteunen bij de bouw van nieuwe woningen. Tot dusver zonder resultaat. De gemeente koos voor nieuwbouw in andere kernen.

'Graag behouden'

Disselhorst: "Haarle behoudt deze jongeren heel graag voor haar samenleving, want zij zijn de toekomst voor de school, het verenigingsleven en van de bedrijvigheid in het dorp. Met de voortschrijdende vergrijzing en de trend om ouderen langer thuis te laten wonen, komen er in het dorp te weinig woningen vrij voor starters."

Om een beeld te krijgen hoe groot de behoefte aan woningen in Haarle daadwerkelijk is, wordt binnenkort een grootschalige dorpsenquête gehouden. Deze moet per leeftijdscategorie inzicht moet geven in de huidige én de gewenste woonsituatie. Ook voormalig inwoners van Haarle worden opgeroepen deze enquête in te vullen.