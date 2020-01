Een bijzondere verzameling schaakspellen in Hengelo: schaakstukken van kamelenbeen

Ten Vergert reageerde verbaasd toen hij bij een verzamelaar in Hengelo thuis kwam. "We werden gebeld met de vraag of we konden komen kijken. Ik had zo’n dertig of veertig schaakspellen verwacht, maar niet zoveel."

Levenswerk

Het is het levenswerk van een verzamelaar. "De man had er wel moeite mee om zijn collectie weg te doen, maar hij gaat door omstandigheden kleiner wonen. Het past simpelweg niet meer in zijn nieuwe woning", vertelt Ten Vergert.

Hij vervolgt: "Het is een verzorgde verzameling. De verzamelaar heeft alles keurig onderhouden en was zeer zuinig op zijn collectie. Hij heeft zelfs vitrinekasten op maat laten maken voor de borden."

Met de verzameling schaakborden zijn ook de vitrinekasten meegekomen naar het veilinghuis. Het zijn houten kasten met, hoe kan het ook anders, schaakstukken op de zijkant. Het uitzoeken en klaarzetten was nog een hele klus: Ten Vergert is er vier dagen mee bezig geweest.

Borden de hele wereld

De verzameling bestaat uit schaakborden uit veel verschillende landen. Zo zijn er borden uit India, met schaakstukken gemaakt van kamelenbeen. Het is bijna onmogelijk om met dit spel te schaken: de koning en de koningin hebben de vorm van een olifant, zo groot als de vuist van een volwassen man.

Een schaakstuk in de vorm van een olifant (Foto: RTV Oost)

Ook zijn er schaakborden van marmer uit Indonesië, schaakspellen met Afrikaanse stammen en schaakstukken met figuren uit Lord of the Rings. "Dat is ook het bijzondere aan de collectie. Al die verschillende stijlen en thema's. Er zijn ook schaakstukken die tegen elkaar strijden zoals de Fransen met Napoleon tegen de Russen."

2500 euro

Ten Vergerts' favoriet moet het meeste geld opleveren. "Ik vind het schaakspel van de Duitse kunstenaar Paul Wunderlich erg mooi. Het is gemaakt van brons, een beetje in de stijl van Picasso. Dat schaakspel moet ongeveer 2000 tot 2500 euro opleveren."

Geïnteresseerden kunnen bieden vanaf vijftig euro. De borden worden zaterdag elf januari geveild.