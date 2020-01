Nieuwe stadsprins van Hengelo wil het imago van carnaval opkrikken

Carnaval in Hengelo 2019 (Foto: Wim van der Geest)

Het carnavalsseizoen is in volle gang en in de hele provincie worden om de haverklap nieuwe Prinsen en Adjudanten aangekondigd. Gisteravond was het de beurt aan De Windbuul'n, de carnavalsvereniging van Hengelo. Raymond Sterrenburg is de man die zich de 70ste stadsprins van Hengelo mag noemen.

'Prins Raymond' heeft zich als doel gesteld het carnaval in Hengelo meer op de kaart te zetten. Want eerlijk is eerlijk, Hengelo staat nou niet bepaald bekend als dé carnavalsstad van Twente. En dat vindt Sterrenburg jammer.

"'Boeskoolstad Oldenzaal' staat er bekend om het carnaval in Twente het hoogst in het vaandel te hebben staan. Dat vind ik jammer", bekent de stadsprins. "Maar daar kunnen we nou eenmaal niet omheen."

Meer aandacht

Hij hoopt dit jaar daarom meer kleur te kunnen geven aan het Hengelose carnaval. "Carnaval is zoveel meer dan bier drinken", vertelt hij. "Het is een feest dat je maakt met elkaar. Het gaat om samen zijn, plezier hebben en saamhorigheid. Het zou mooi zijn als daar nou eens wat meer aandacht voor is."

Sterrenburg trekt daarvoor ten strijde samen met zijn vrouw. "Ik heb altijd gezegd: als ik ooit de eer mag hebben om Prins Carnaval te worden, dan doe ik het samen met mijn vrouw. We moeten er namelijk allebei achter staan. En we hebben dus allebei volmondig 'ja' gezegd."