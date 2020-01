Voetbalanalist Jan van Staa: "Ik wil clubs een beetje helpen"

Hun aantal en invloed is de laatste jaren enorm toegenomen in het profvoetbal: de voetbalanalisten. Jan van Staa oordeelt wekelijks over de prestaties van de vier Overijsselse betaalde voetbalclubs in het programma de Oost Tribune. "De ene week is iemand goed, de andere week slecht. Daar doe ik niet aan mee."

Van Staa bereidt zich elke week serieus voor op zijn taak, vertelde hij in het programma Groot Onderhoud. "Als je wat wilt zeggen, moet je het wel gezien hebben. Er gaat veel tijd in zitten. Iets roepen in een tv-programma, zonder een stadion te bezoeken, kan volgens mij niet."

Oplossing

De analyses van de 64-jarige Almeloër zijn, zoals hij het zelf noemt, "positief-kritisch". Van Staa: "We gaan niet iets goed praten als het slecht gaat maar ik probeer altijd de clubs een klein beetje te helpen door een oplossing aan te dragen. Mijn voordeel is dat ik van binnenuit weet hoe het in een club werkt", zegt de oud-speler/trainer van Heracles, FC Twente en Go Ahead Eagles.

Buitenland

Van Staa maakt zich als analist van RTV Oost op voor de tweede seizoenshelft maar sluit niet uit dat hij desgevraagd weer als trainer aan de slag gaat. "Als ik het gevoel heb dat ik ergens kan helpen, wil ik het altijd doen. Ik heb altijd graag nog een keer willen werken als trainer in het buitenland. Dat is er door omstandigheden niet van gekomen maar ik spring niet zomaar in het diepe. Daarvoor heb ik het te goed naar mijn zin in Nederland.

Het hele interview is hier en via de podcast terug te luisteren.