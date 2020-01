Strafrechter Gerlof Meijer: maatschappelijke druk beïnvloedt rechtspraak

Rechtspraak wordt beïnvloed door druk vanuit de maatschappij. Dat stelt strafrechter Gerlof Meijer in Thuis in Overijssel op TV Oost. De geboren Deventenaar ziet het aantal veroordelingen voor geweldszaken en zedenzaken toenemen. "En dat gebeurt enigszins onbewust, we drijven mee op maatschappelijke opvattingen."

Meijer is sinds enkele weken met zijn theater-college 'Strafrecht? Levensecht!' op tournee door het land. Hij wil met de show onder meer mensen die klagen over te lage straffen laten zien hoe strafrecht werkt. Ook wil hij duidelijk maken dat rechters gebonden zijn aan de wet bij het doen van een uitspraak.



Volgens Meijer beïnvloedt druk vanuit de maatschappij de rechtspraak. “Er is onderzoek gedaan naar veroordelingen, daaruit blijkt dat het gemiddeld aantal veroordelingen voor met name geweldszaken en zedenzaken flink is toegenomen. Dat gebeurt ook enigszins onbewust, denk ik. Wij drijven natuurlijk mee op maatschappelijke opvattingen, het onderbuikgevoel. Je ontkomt er nooit aan dat je ratio wordt beïnvloed door emoties." Volgens Meijer is het zo dat wanneer de samenleving wil dat er harder gestraft wordt, rechters daar toch onbewust in meegaan.

Het werk als rechter is soms heel erg moeilijk, vertelt Meijer. In veel gevallen is een slechte jeugd doorslaggevend geweest voor mensen die op het verkeerde pad zijn terechtgekomen, zo legt hij uit. "Je hebt een opvoeding gehad. Je wieg heeft ergens gestaan. Als mijn wieg op dezelfde plek had gestaan als die van de verdachten, dan zat ik niet hier. Zo dun is de scheidslijn."