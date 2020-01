Overijsselse eredivisieclubs vertrokken naar Spanje, jongelingen mogen zich bewijzen

Heracles Almelo verblijft in havenstad Cadiz. Dinsdag en donderdag speelt het oefenwedstrijden tegen respectievelijk Borussia Mönchengladbach en FC Sion. Navajo Bakboord en Jesper Drost zijn in Nederland achtergebleven om te herstellen van hun blessures. Ook Stephen Sama is niet meegereisd. Hij krijgt de mogelijkheid om op zoek te gaan naar een nieuwe club.

Hilgers en Everink mee bij Twente

FC Twente slaat de kampen op in Benahavis. Daar mogen jeugdspelers Mees Hilgers en Luca Everink zich bewijzen. Het oefent dinsdag tegen Fortuna Düsseldorf en donderdag tegen Excelsior Mouscroun. Ook Jose Matos sluit weer aan. De Spanjaard raakte al vroeg in het seizoen geblesseerd aan zijn knie en werkt tijdens het trainingskamp verder aan zijn herstel.

Ted van Leeuwen liet zich op de website uit over mogelijk nieuwe spelers deze periode: "De winterwindow is altijd lastig. Pas in de komende weken gaan de grote clubs hun selecties opschonen en dan komt er een aantal spelers op de markt. We zitten er bovenop en zullen toeslaan wanneer er zich echte versterkingen aandienen."

Veel jeugd bij PEC

Ook bij PEC Zwolle mogen enkele jonge spelers zich laten zien. De 15-jarige Rav van den Berg, broertje van Liverpool-spelers Sepp, Daijiro Chirino, Jarni Koorman, Thomas van den Belt en Anthony Dekono zijn meegevlogen naar Mijas. Jarno Westerman en Marc-Olivier Doué zouden ook meegaan, maar zijn geblesseerd geraakt. Eliano Reijnders is hun vervanger.

Bram van Polen is ook mee, maar is nog herstellende van een enkelblessure. Gustavo Hamer staat op het punt om vader te worden en is met toestemming achtergebleven in Nederland. De kans is aanwezig dat hij zich later bij de groep voegt. Thomas Bruns mocht niet mee op trainingskamp. Hij mag, net als Darryl Lachman en Rick Dekker, deze winter nog vertrekken. Zwolle speelt in Spanje tegen op vrijdag twee oefenduels. Eerst tegen Standard Luik en later op de dag tegen Zulte Waregem.