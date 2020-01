Zaaloverzicht: Jolly Jumpers en DSVD doen slechte zaken, zege Kwiek en Landstede, Apollo langs Zwolle

In het eerste weekend van januari komen er alweer enkele Overijsselse sportclubs in actie in de zaal. Hieronder een overzicht van de resultaten.

De basketbalsters van Jolly Jumpers zijn 2020 begonnen met een thuisnederlaag. Den Helder won in Tubbergen met 76-72 en daardoor zakt de Overijsselse formatie twee plekken in de stand. Batouwe won vanavond ruim en stijgt naar plek vijf en Den Helder is nu de nummer zes. Jolly Jumpers zakt naar plek zeven. Morgen komt de Tubbergse ploeg alweer in actie. Dan speelt het in de beker tegen DAS.

DSVD verliest van concurrent

Ook DSVD deed slechte zaken. De handbalsters uit Deurningen verloren van naaste concurrent Voorwaarts en zijn nu nog steviger hekkensluiter. In het Twentse dorp werd het 24-26. DSVD blijft daardoor op 3 punten staan en ziet Voorwaarts uitlopen naar 7. De Deurningse ploeg is zo goed als zeker van de degradatiegroep.

Weer zege Kwiek

Een stapje lager begon Kwiek aan het nieuwe jaar waar het het vorige jaar mee geëindigd was, winnen. E&O werd simpel met 39-19 aan de kant gezet en zo blijft de ploeg uit Raalte nog zonder puntenverlies dit seizoen. Een lijkt dan ook af te stevenen op een rentree in de eredivisie.

Landstede simpel door in beker

Landstede Hammers boekte een simpele zege in de achtste finales van de beker. Virtus, uitkomend in de promotiedivisie, werd in eigen huis op een 111-48 nederlaag getrakteerd.

Apollo 8 wint in Zwolle

Bij de volleybalvrouwen heeft Apollo 8 het Overijsselse onderonsje met Regio Zwolle gewonnen. In de provinciehoofdstad werd het 1-3. Apollo leek op weg naar een simpele zege nadat het de eerste twee sets met 25-16 won. Zwolle pakte echter de derde met 25-21. In de vierde was het verschil echter weer groot in het voordeel van de Bornse ploeg: 25-13. Door de zege staat Apollo nu nog steviger op de derde plek met 26 punten uit 12 duels. Zwolle is zesde met 16 punten.