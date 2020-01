Een van die voetballers is Marco Ribbink uit Enschede, normaliter assistent-scheidsrechter in het betaalde voetbal, vandaag aanvoerder van team Enschede. "Het is voor de afwisseling super leuk om dit te doen, dat je het ook weer eens als voetballer meemaakt en niet alleen als scheidsrechter."

tekst gaat verder onder de video

'Niets lastiger dan het fluiten'

Voor Eddy de Gier, voorzitter van de organiserende vereniging Zwolle, is de gezelligheid en het contact met collega's het belangrijkst. "De meeste scheidsrechters zijn gaan fluiten omdat ze zelf niet kunnen voetballen", grapt hij. "Nee zonder gekheid, er zijn scheidsrechters die echt wel goed kunnen voetballen. Het is mooi dat scheidsrechters elkaar hier ontmoeten uit de hele regio en met elkaar kunnen bijpraten. Natuurlijk is de winst ook belangrijk, want er wordt goed gestreden."

En de strijd is zichtbaar, al gaat het er allemaal netjes aan toe. Toch heeft de scheidsrechter die deze voetballende arbiters moet fluiten, het niet altijd makkelijk. "Ik kan je vertellen dat er niets lastiger is dan het fluiten van wedstrijden waar scheidsrechters voetballen, want die denken dat ze het altijd beter weten", vervolgt De Gier.

'Het zijn net voetballers'

Een van de fluitende arbiters vandaag is het daar mee eens. "Tot op heden gaat het lekker, maar dat wordt straks nog wel anders als het spannend wordt. Scheidsrechters zijn niet altijd netjes in het veld als voetballer, ze weten hoe het moet dus je krijgt altijd reacties. Het zijn net voetballers."

"Ik ga hier niet fluiten, scheidsrechters onder elkaar is altijd gevaarlijk", vult Jorg Ordelmans van team Almelo met een knipoog aan.

Niet voetballers, maar scheidsrechters strijden om districtsbeker zaalvoetbal in Kampen (Foto: RTV Oost)