Burgemeester Dadema van Raalte pleit voor een nationaal vuurwerkverbod

Hij ziet vanuit de openbare orde geen aanleiding om een lokaal vuurwerkverbod voor de gemeente Raalte in te stellen, geeft hij eerlijk toe. De overlast van vuurwerk in Raalte is daarvoor niet groot genoeg. "Er wordt heel veel geknald, maar al jaren zonder echte incidenten. Ik baal wel van de overlast die het vele geknal gedurende december en zelfs nu nog oplevert."

Vuurwerkgebruik loopt uit de hand

Echter, zo stelt Dadema, voor vele andere plekken in het land is de aanleiding voor een verbod wel enorm aanwezig en loopt het vuurwerkgebruik enorm uit de hand. "Ik vind dat je dit nationaal moet regelen. Ik ben daarom voorstander voor een vuurwerkverbod."

"Maar het simpelweg verbieden en dan hopen dat het goed komt is veel te makkelijk. Het handhaven van het knallen buiten de uren om is nu al praktisch onmogelijk en zeer ineffectief. Dus een norm zetten via een verbod, voorlichting en waarschuwen via de media, grenscontrole op vuurwerk intensiveren, een paar jaar extra jaren investeren in handhaven en daarbij een duidelijk verwachtingsmanagement dat het niet in een jaar is afgelopen. Dan zal het hopelijk binnen paar jaar onder controle komen", aldus burgemeester Dadema.

Uitzondering voor carbid schieten

Hij zou wel bespreekbaar willen maken of een uitzondering voor het carbid schieten gemaakt kan worden. "Dat wordt op grote schaal in Noord-Oost Nederland gedaan en kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor het vuurwerk afsteken."