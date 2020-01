Lokale politiek: 'Oplossing voor gevaarlijke N334 in Zwartsluis dichterbij dan ooit'

PvdA-raadslid Harrie Rietman ziet te vaak gevaarlijke situaties op plekken waar voetgangers en fietsers de provinciale weg proberen over te steken. “Het probleem is dat er geen verkeerslichten staan of een zebrapad is aangelegd.” Rietman weet ook niet of dat de beste oplossing zou zijn. “Laat dat maar aan verkeersdeskundigen over. Het gaat mij erom dat de provincie eens serieus gaat kijken hoe de route van de weg dwars door Zwartsluis veiliger kan worden gemaakt.”

Rietman schets het beeld in het dorp. Hij wijst naar links waar het winkelhart ligt en de meeste mensen boodschappen doen. Aan de rechterkant van de weg wonen juist veel mensen. “Daar heb je bijvoorbeeld woonzorgcentrum De Schans. De ouderen moeten hier allemaal – vaak met hun rollator - de weg oversteken, terwijl de auto’s hier met volle snelheid passeren. Dat levert op z’n minst een gevoel van onveiligheid op, want gelukkig zijn hier nog geen ongevallen met dodelijke afloop gebeurd.”

Overstekende leerlingen

Even verderop staat ook een middelbare school, het Agnieten College. “Die leerlingen hebben natuurlijk wel eens een tussenuur en steken hier dan ook allemaal de weg over om een versnapering in het winkelcentrum te halen. Ook dat levert nogal eens onveilige verkeerssituaties op”, vertelt Rietman.

Regelmatig rijden auto's met hoge snelheid langs de oversteekplaats (Foto: Simon Dirk Terpstra)

Brandbrief Volgens Rietman vraagt de lokale politiek al tien jaar bij de provincie aandacht voor het probleem, alleen zonder resultaat. “We hebben daarom nu gezegd, laten we er een keer met z’n allen de schouders onder zetten. Het gaat niet om politieke winst, maar om iets dat we allemaal willen.” Inmiddels ligt er een brandbrief op het provinciehuis, ondertekend door alle fracties in de gemeenteraad van Zwartewaterland en het college van burgemeester en wethouders. Rietman is blij met de snelle reactie van de provinciale fractie van GroenLinks. “Dit partij is niet eens vertegenwoordigd in de lokale politiek in Zwartewaterland, maar vraagt het provinciebestuur nu wel om opheldering.” De PvdA-politicus verwacht dan ook dat binnenkort andere partijen het voorbeeld van GroenLinks volgen, zodat het onderwerp echt op de politieke agenda van de provincie komt. “En zo niet, dan is er gewoon sprake van politieke onwil.” Rondweg te duur Zou het tot slot niet veel beter zijn om de N334 om het dorp heen te leggen? Rietman denkt van niet. Hij ziet vooral veel praktische bezwaren van een rondweg. “Er lopen veel kanalen door Zwartsluis, waardoor je bruggen moet bouwen. Verder is er ook niet veel ruimte voor zo’n weg. Dat wordt al gauw een kostbaar verhaal.”