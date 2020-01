Inzamelingsactie Vak'74: 'Getroffen Almeloos gezin heeft het hard nodig'

Het gezin, dat het financieel al moeilijk had, is veel kwijtgeraakt. "Het gezin heeft het heel hard nodig, eigenlijk is er helemaal niets meer over. Als supportersvereniging wilden we daar direct iets mee doen. Vandaar deze actie."

'Alle steun welkom'

"Ik heb ons lid gisteren aan de telefoon gehad, hij zei dat hij moest huilen. Ik zei dat hij dat gewoon moest doen, dat maakt ons toch niet uit. Wij willen het beste voor hem en het gezin door het organiseren van deze inzamelingsactie."

Een oproep op Facebook leidde al direct tot veel steun. "Het loopt hier al aardig door en we hebben al veel spullen. We moeten straks maar inventariseren wat we hebben en wat we nog nodig hebben. Ook financiële steun is natuurlijk altijd welkom."

Doneren

Wie spullen en of geld wilt doneren, kan terecht op de Facebookpagina van Vak'74.

De eerste gedoneerde spullen (Foto: RTV Oost)