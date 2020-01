Bericht van Mirjam Pol uit de Dakar rally: na dagen testen en keuren eindelijk van start

De eerste etappe vandaag ging van start in Jeddah en finisthte 319 kilometer verderop in Al Wajh. Daarna wachtte de deelnemers nog een verbindingsroute van 433 kilometer voordat morgen de tweede etappe van start gaat. Pol eindigde vandaag als zeventigste.

Na maanden van voorbereiden was het dan zover. Eindelijk van start. De afgelopen dagen was ze vooral druk met de voorbereidingen op de spannende dag van vandaag.

Pol vierde oud en nieuw dit jaar in Saudi-Arabië. Met een paar glaasjes cola luidde Pol samen met andere deelnemers het nieuwe jaar in. Rustig aan en volop de focus op die eerste etappe in 'The Kingdom of Sand' zoals Saudi-Arabië ook wel genoemd wordt.

Natuurlijk heeft ze ook getest om te kijken hoe haar motor zich houdt in de duinen. Op die manier konden enkele dagen voor de start nog een paar aanpassingen aan de machine gedaan worden. De motor is van alle 'gemakken' voorzien, ook als er tijdens de rally problemen ontstaan, legt Pol uit in onderstaande video uit.

De administratieve en technische keuring verliepen ook goed. Nadeel is dat dit lange en vermoeiende dagen zijn. Maar het doel was bereikt; alles is goedgekeurd en niets kon meer deelname van Pol aan haar achtste Dakar in de weg staan.

Uiteindelijk stond de motor dan in het 'parc fermé in Jeddah klaar voor de eerste rit van vandaag. En zelfs daar gingen de voorbereidingen nog door.

Mirjam Pol finishte kwam dus vandaag als zeventigste over de finish. Dat konden niet alle deelnemers zeggen. Zo viel de Fransman Willy Jobard al na dertien kilometer van zijn motor. Vanwege problemen aan zijn schouder moest hij opgeven.