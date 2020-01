Tim Gilissen is blij met hechte groep Heracles, verwacht vertrek Osman en verlenging Wormuth

Heracles Almelo verblijft deze week in het Spaanse Cadiz en dus is er mooi de tijd om rustig terug en vooruit te blikken met spelers, trainers en directie. Verslaggever Tijmen van Wissing is in Spanje en sprak vandaag met technisch manager Tim Gilissen over zijn eerste half jaar in Almelo en de verwachtingen op spelers- en trainersgebied.

"Waar ik tevreden over ben, is dat er een ploeg staat die voor elkaar door het vuur gaat", zegt Gilissen. "Dat het een collectief is die fit is en veel energie aan de dag legt. Die om kan gaan met tegenslag. We hadden een moeizaam begin van het seizoen, maar daarna hebben we ons hartstikke goed herpakt. En dan zie je ook dat individuele jongens daarin opvallen. Dan merk je dat mensen ze niet altijd kennen en het is fijn dat dat dan goed uitpakt."

Aflopend contract Osman

Mo Osman is een belangrijke speler voor Heracles. Hij heeft een aflopend contract en volgens Gilissen is de kans op verlenging klein: "Ja, daar hebben we meerdere keren mee gezeten en aangegeven dat wij graag willen verlengen. We zijn nog niet zover dat er witte rook komt. Dus de kans dat Osman volgend jaar nog bij ons speelt, wordt er niet groter op." Hij veracht echter niet een winterse transfer: "Die kans acht ik zeer klein." Osman is niet de enige die deze winter niet vertrekt. Gilissen laat weten de groep bij elkaar te willen houden. De kans dat er nog een nieuwe rechtsback bijkomt deze winter, is wel aanwezig. Navajo Bakboord is op die positie geblesseerd en Tim Breukers is de enige overgebleven optie.

Positief over contractverlenging Wormuth

Frank z'n contract loopt af. We hebben een optie om dat van onze kant te verlengen. We hebben er met Frank al een keer over gedachten van gewisseld. Wij kijken daar positief naar en we hebben afgesproken eind januari weer om tafel te gaan om te kijken hoe we erin staan. Het is heel makkelijk om die optie te lichten. Alleen willen we ook wel van beide kanten uitgesproken hebben hoe we het de laatste anderhalf jaar gedaan hebben en hoe kijken we naar de toekomst. Aan welke knopjes moeten we gaan draaien om die lijn door te kunnen trekken? Daarin voelen we van beide kanten niet de druk, we nemen de tijd. Maar we zitten daar wel positief in", sluit hij af.