Verdachte en doodgestoken Chantal de Vries kenden elkaar niet

Chantal, medewerkster van grand-café De Twee Wezen, werd kerstnacht in de binnenstad van Hengelo doodgestoken. Circa een half uur later werd een 27-jarige Hengeloër in de Jozef Israëlsstraat aangehouden.

De man, die momenteel wordt vastgehouden, blijkt die nacht rond acht over half één te hebben 'ingecheckt' bij een horecagelegenheid, op steenworp afstand van De Twee Wezen. Dit blijkt uit een melding op zijn Facebookpagina. Chantal werd rond twee uur om het leven gebracht.

De verdachte komt uit Hengelo, maar woonde daarvoor in Almelo. Beiden lijken elkaar niet te hebben gekend, zo melden meerdere bronnen.

Zonderlinge indruk

De verdachte was overigens weinig actief op sociale media. Hij maakt een wat zonderlinge indruk. Op zijn profielfoto staat hij in een knaloranje kostuum, klaar om naar Koningsnacht te gaan, zo meldt hij. Zijn Facebookvrienden heeft hij afgeschermd.

Hij plaatste slechts uiterst sporadisch openbare berichten. Het laatste dateert van zijn bezoekje aan een horecagelegenheid in Hengelo, kort voor de fatale steekpartij.

Ooggetuigen

Die nacht worden buurtbewoners van De Hampshire - de straat waar de steekpartij plaatshad - opgeschrikt door geschreeuw. Als ze vanaf het balkon naar beneden kijken, zien ze twee mannen op straat vechten. Een van hen slaat daarbij hard in op zijn rivaal. Als de buurtbewoners naar beneden roepen, vlucht de belager, die volgens de ooggetuigen een rode trui droeg.

Als ze naar buiten lopen, ligt op straat een man, die waarschijnlijk als gevolg van de vechtpartij amper aanspreekbaar is. Een van de bewoners ziet vervolgens verderop nog iemand liggen. Het blijkt Chantal de Vries. Ze wordt liggend naast haar auto aangetroffen, met het portier open.

Agenten proberen haar nog te reanimeren, maar dat mag niet meer baten.

De gewonde man blijkt slaags te zijn geraakt met de belager van Chantal: mogelijk in een poging hem tegen te houden of eventueel omdat hij heeft geprobeerd hem te overmeesteren.

Slaags geraakt

Een van de grote vragen is nu of de gewonde man, die met de verdachte heeft gevochten, de politie een duidelijk signalement heeft kunnen verschaffen. Forensisch experts zullen ongetwijfeld onderzoek hebben gedaan in hoeverre deze man DNA-sporen van de verdachte op zijn lichaam of kleding had. Die sporen zouden van grote waarde kunnen zijn als bewijs in een eventueel strafproces.

Rode trui

De politie is intussen nog altijd op zoek naar de rode trui, die de verdachte zou hebben gedragen. Maar ook het steekwapen is nog altijd spoorloos.

Intussen heeft de politie al wel laten weten videobeelden te hebben van de verdachte. Wel is omwonenden gevraagd naar eventuele aanvullende beelden van beveiligingscamera's of dashcams.

Moordwapen spoorloos

Ook een onderzoek met een drone naar de vermiste rode trui en het moordwapen leverden niets op. De man zou het in het oog springende kledingstuk op zijn vlucht hebben uitgetrokken.

Een speciaal duikteam heeft onder meer in een vijver in de buurt van de plaats delict gedregd. Daarbij werd wel een aantal voorwerpen boven water gehaald, waaronder een schaar. Dat bleek echter niet het voorwerp waarmee Chantal is omgebracht.

Er werd onder meer een schaar opgedregd, maar dat blijkt niet het gezochte moordwapen (Foto: News United/Jack Huygens)

Geschokte reacties

De aanhouding van de 27-jarige Hengeloër zorgt voor geschokte reacties. De man liet zich als zzp'er weleens inhuren door een bedrijf in de regio Twente. Daar willen ze niet reageren op de arrestatie. "Eigenlijk kennen we hem amper. Hij werkte hier slechts sporadisch. Behalve dat we hier gruwelijk van zijn geschrokken, wil ik er verder niets over kwijt", aldus de eigenaar van het bedrijf.

Omdat de verdachte in zogenoemde beperkingen zit - wat inhoudt dat hij behalve met zijn advocaat geen contacten met de buitenwereld mag hebben - zegt een politiewoordvoerster geen commentaar te kunnen geven. Ook zijn advocaat kan om die reden niet reageren, zo laat hij weten.