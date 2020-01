'Kan ik straks wel geopereerd worden?' Onvrede over nieuwe vervoerder van Zilveren Kruis

'Kan ik straks wel geopereerd worden?': onrust over nieuwe vervoerder Zilveren Kruis (Foto: Pixabay)

Urenlang wachten aan de telefoon om vervolgens nog steeds niet te weten of je naar het ziekenhuis kan worden gebracht. Steeds meer klanten van Zilveren Kruis en Eno klagen over het haperende ziekenvervoer dat de partijen sinds dit jaar uitbesteden aan ZCN. "Ik weet niet of ik straks geopereerd kan worden."

Moedeloos wordt hij er van: Dick van Tolie uit Heeten. De Sallander probeert al sinds het nieuwe jaar een taxirit te regelen voor een ooroperatie in Rotterdam. Maar nu, zeven telefoontjes en tientallen inlogpogingen later, is het hem nog niet gelukt.

Van Tolie, verzekerd bij Eno, stond in totaal tientallen uren in de wacht bij ZCN. "Als je vervolgens iemand aan de lijn krijgt, valt de verbinding weg", legt hij uit. "Of ze zeggen dat ik naar de site moet, waar ik niet kan inloggen."

De problemen kwamen op 2 januari aan het licht toen een groep Zilveren Kruis-verzekerden niet werd opgehaald bij het Isala Ziekenhuis in Zwolle. De vervoerder was niet bereikbaar, zei één van de patiënten. Die problemen zijn nog niet opgelost.

Urenlang wachten

"U bent beller 66 in de wachtrij." Die tekst hoorden wij toen we vanochtend naar patiëntenvervoerder ZCN belden. "Wij raden sterk aan op een ander moment terug te bellen", klonk het daarna.

Maar ook inloggen op de site van ZCN werkt niet altijd. Verschillende patiënten zeggen dat ze 'eruit worden gegooid' als ze proberen online vervoer aan te vragen. Wie vervolgens Zilveren Kruis belt, hoort hetzelfde riedeltje: "Het is erg druk. Toets één om terug gebeld te worden, dan bellen wij u uiterlijk binnen twee dagen terug."

Stress

"Ik heb vrijdag een operatie en moet morgen ook langs het ziekenhuis, maar heb nog geen vervoer", zegt een patiënt die verzekerd is bij Zilveren Kruis. "Al dagen probeer ik vervoer te regelen en heb net ook weer drie uur aan de lijn gehangen, zonder resultaat. Ik schiet enorm in de stress. Kan ik straks wel geopereerd worden?"

De 'opstartproblemen', zoals een woordvoerder van het Zilveren Kruis het vorige week noemde, komen waarschijnlijk door administratieve problemen. "Maar het kan ook dat verzekerden niet weten dat er een nieuwe aanbieder is", aldus de woordvoerder.

Zorgverzekeraar Eno

"Wij hebben nog geen klachten gekregen over dat ZCN niet bereikbaar is", zegt een woordvoerder van Eno. De Sallandse zorgverzekeraar doet sinds 1 januari zaken met de vervoerder. "Wij krijgen wel vragen over de machtiging die verzekerden moeten invullen, waarmee ze ZCN toestemming geven hun op te halen."

Zilveren Kruis was vandaag niet bereikbaar voor commentaar. ZCN heeft nog niet gereageerd op onze vragen.