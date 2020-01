Cursus voor de partner van boer vermindert onbegrip

Daarom is de cursus Boer-In-Ontwikkeling gemaakt. "Omdat veel partners zelf ook op het bedrijf wonen, helpen ze vaak mee. Dan is het handig dat ze ook weten waar de boer het over heeft", legt Celine van Schagen van de cursus uit.

Onbegrip

In boerengezinnen heerst vaak onbegrip wanneer de boer niet mee kan naar een feestje. "Bijvoorbeeld omdat er gehooid of ingekuild moet worden." Dankzij de cursus heeft Ellis Lugtenberg uit Olst hier meer begrip voor. "En dat zie je ook bij andere cursisten", vult ze aan.

Partner

"Ik kom helemaal niet van de boerderij," vertelt Ellis. "Maar mijn man is boer en ik ben tien jaar geleden begonnen met een beetje helpen. Nooit stelde ik vragen waarom hij werkte zoals hij deed. Ik deed gewoon wat hij vroeg."

Samen

Inmiddels heeft Ellis ervoor gekozen om volledig mee te draaien in het bedrijf. "We runnen het nu écht samen. We staan samen in de melkput en stippelen ook de toekomst van het bedrijf samen uit. De cursus heeft ons nog meer samengebracht."

Blije boer

Ook boer Tom is blij dat zijn vrouw de cursus heeft gedaan. "Omdat zij nu vragen stelt en mee kan praten, komen we samen ook tot betere keuzes voor ons bedrijf. Voorheen deed ik gewoon zoals ik het had geleerd en nu durf ik ook veranderingen door te voeren."