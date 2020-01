Klokken van Peperbus in Zwolle luiden voor Urker verzetshelden

Vandaag is het precies 75 jaar geleden dat inwoners van Urk wisten te voorkomen dat een grote partij klokken naar Duitsland zou worden vervoerd om daar te worden omgesmolten tot wapentuig. Het klokkenluidersgilde in Zwolle herdacht dat moment door de klokken van de Peperbus te luiden.

Het gebeurde allemaal in de nacht van zes januari 1945. Op het schip lagen 226 klokken en 155 klepels, afkomstig uit kerktorens in het hele land. Het schip kwam uit Urk en liep in het donker vast op een zandbank in het IJsselmeer.

De schipper verklaarde dat hij zijn oriëntatie kwijtraakte, omdat de vuurtoren van Urk het niet meer deed. Toeval of niet: die bewuste nacht zou de vuurtorenwachter zijn gestruikeld over een elektriciteitskabel waardoor de stroom uitviel.

Sleepboten

Met sleepboten van een gerenommeerd sleepbedrijf werd geprobeerd om het schip vlot te trekken, maar dat lukte niet. Het schip raakte nog meer beschadigd, liep vol met water en kwam nog verder vast te zitten. De lading bleef wel intact.

Het is nooit bewezen, maar het sleepbedrijf en de vuurtorenwachter zouden deel hebben uitgemaakt van het complot om het vervoer van de klokken naar Duitsland onmogelijk te maken.

Bergen

In de de zomer van 1945, toen Nederland was bevrijd, werden de klokken alsnog geborgen. Het complete verhaal is te lezen op de website Urk in Oorlogstijd.