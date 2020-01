Heidema waarschuwt voor polarisatie: 'Waak ervoor dat we respect voor elkaar niet verliezen'

"Het lijkt voor sommigen misschien een makkelijke route, maar voordat een dergelijk pad ingesleten raakt en een olifantspaadje wordt, wil ik ons allen toch meegeven: 'Let op, het is een olifant in de porseleinkast'." Met die woorden waarschuwt Commissaris van de Koning Andries Heidema in zijn nieuwjaarstoespraak voor een tweedeling in de Overijsselse samenleving.

Heidema gebruikt een besneeuwd Sallandse Heuvelrug als metafoor. "Ik zie daar angst, frustratie, ergernis; het gevoel niet gehoord te worden. Het pad van de polarisatie. Onder het dunne laagje sneeuw zie ik een nieuw pad in gebruik genomen worden", zei Heidema vanmiddag bij de nieuwjaarsreceptie van de provincie.

De Commissaris van de Koning waarschuwt dan ook: "Waak ervoor dat we niet het respect voor elkaar verliezen, dat we niet het gedrag tolereren waarin personen en groepen zich in extreme mate tegen elkaar afzetten. Het gaat erom dat we luisteren naar elkaar, dat we zoeken naar verbindende oplossingen vanuit elkaars achterliggende belangen. Dat vraagt een investering in elkaar, om idealen en waarden te begrijpen."

Heidema hoopt dat polderen de polarisatie kan voorkomen. "Zodat wegen samenkomen. Zeker in het jaar waarin we stilstaan bij 75 jaar vrijheid is dat ontzettend belangrijk. Laten we vieren dat we met elkaar in democratie mogen leven."

Toekomst

In zijn toespraak belichte Heidema vooral de mooie punten van Overijssel en de hoogtepunten van afgelopen jaar. Zo noemde hij onder meer de steun in de Tweede Kamer voor de aanpak van de N35, station Stadshagen dat eindelijk in gebruik is genomen, de Overijsselse regiodeals en het Woonakkoord dat samen met het Rijk en de provincie Gelderland is afgesloten.

"Overijssel is een prachtige provincie, met mooie natuur, landschappen, dorpen, steden, bedrijven, infrastructuur en inwoners. Maar het is en blijft een grote uitdaging hoe we onze provincie naar de toekomst toe inrichten en we al dat moois behouden. Dat onze krachtige economie hand in hand gaat met onze aantrekkelijke leefomgeving", zei Heidema.

"De nieuwe omgevingsvisie zal wat dat betreft de komende periode een belangrijke rol spelen in de puzzel die we met elkaar moeten leggen, het samen bouwen aan Overijssel. Een goed fundament is dan heel belangrijk. Vrijheid en democratie vormen samen dat onzichtbare fundament in onze samenleving. Het is de basis waar we met z’n allen op staan, waar we op bouwen. Zorg dat je dat fundament koestert. Juist in 2020, waarin we 75 jaar vrijheid vieren."