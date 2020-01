Minder uitrukken voor brandweer Twente in 2019, meer voor IJsselland

Dat het totaal aantal incidenten is afgenomen, valt te verklaren. In 2018 waren er namelijk meerdere stormdagen en buitenbranden in de zomer, waardoor de brandweer vaker moest uitrukken. Afgelopen jaar was dan ook een 'gemiddeld jaar' voor de brandweer Twente en IJsselland.

Twente

In totaal kwam de brandweer vorig jaar 1467 keer in actie voor een brand in Twente. Dat aantal is in vergelijking met 2018 nagenoeg gelijk gebleven, toen ging het om 1468 branden. Vorig jaar zijn twee personen om het leven gekomen bij een brand, beiden in Almelo.

Het aantal ongevallen is vorig jaar wel gedaald en ook hoefde de brandweer minder vaak te assisteren bij bijvoorbeeld hulpverlening aan dieren of opsluitingen in liften.

IJsselland

De brandweer in IJsselland rukte 1199 keer uit voor brand in 2019. Het vaakst werd uitgerukt voor 'dienstverlening', 1617 keer. Bij ongevallen assisteerde de brandweer daar 651 keer.

De 'factsheet' die Brandweer Twente over het jaar 2019 maakte (Foto: Brandweer Twente)