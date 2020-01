Rechtbank buigt zich opnieuw over viervoudige moord Enschede

In deze zaak werden in november 2018 vier mannen op klaarlichte dag in een growshop in Enschede doodgeschoten. Een vader en zijn twee zonen worden hiervoor door justitie verantwoordelijk gehouden.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat voor dit voorjaar gepland. Tijdens de rechtszaak van vandaag gaat het om een zogenoemde pro-formazitting. Daarbij krijgen onder meer de advocaten de gelegenheid om aanvullende onderzoeksvragen in te dienen.

Pakket aan onderzoekswensen

Omdat de raadslieden naar verwachting alles uit de kast zullen halen, is de verwachting dat ze met een heel pakket aan verzoeken aan justitie zullen komen.

Tijdens een eerdere pro-formazitting bleek dat er onder meer nog een zogeheten schotbanenonderzoek liep. Dat moet onder meer een antwoord geven op de toedracht van de schietpartij: bijvoorbeeld welke verdachte op welke plek zou hebben gestaan.

Een overzicht van het keukentje en het magazijn, waar drie van de slachtoffers werden omgebracht (Foto: RTV OOST)

Getuige spoorloos

Zoals RTV Oost eerder meldde, blijkt justitie een belangrijke getuige, nadat hij zichzelf bij de politie had gemeld, na verhoor de volgende dag alweer op vrije voeten te hebben gesteld. Juist nu hij mogelijk een rol kan gaan spelen in het strafproces, is hij spoorloos.

Het gaat om een Vietnamees, die illegaal in ons land verblijft. Meteen nadat de man weer vrij was gekomen, dook hij onder en nu is hij onvindbaar voor justitie. De Vietnamees, een 'hennepknipper' en handlanger van de doodgeschoten growshophouder, blijkt overigens degene die de vier stoffelijke overschotten ontdekte. Daarvoor werd altijd aangenomen dat de vrouw van de growshophouder de lichamen zou hebben gevonden.

Onvindbaar

Advocaat Roy van der Wal, raadsman van één van de verdachten, liet eerder al weten de Vietnamees te willen laten horen als getuige, maar naar verluidt is de man nog altijd onvindbaar. Volgens bronnen zou hij overigens nog wel in ons land verblijven.