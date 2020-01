Gezang door de stad: Deventer heeft nu ook eigen stadstroubadour

Na een stadsbeiaardier en -dichter heeft Deventer nu ook een eigen troubadour. Hij is te herkennen aan zijn baardje, gitaar en hoedje: Maarten van Veen. De komende twee jaar zal hij met het gezongen woord Deventenaren in het zonnetje zetten.

"Ik ga interviews afnemen bij inwoners en daar liederen over maken. Het zullen Nederlandse liedjes zijn", vertelt Maarten die sinds 1 januari officieel die de stadstroubadour is.

Bijzondere personages

De liederen zullen niet over willekeurige Deventenaren gaan. Het gaat om bijzondere mensen. "Bijzonder in de zin van, bijzondere bijdrages die mensen leveren. Niet de mensen die we al kennen, maar het liefst de verborgen krachten van de samenleving."

Vanavond tijdens de nieuwjaarsreceptie maakt Maarten zijn debuut. Het lied is al geschreven. "Het is een ode aan aan de koster van de Grote of Lebuïnuskerk, Marco Heemskerk. Wat ik mooi vind aan zijn functie, is dat de kerk een verbindende plek is geworden. Niet alleen voor gelovigen, maar ook voor culturele en commerciële evenementen."

Het is de bedoeling dat Maarten twee jaar lang de stadstroubadour van Deventer is.