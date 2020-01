Minister Wiebes: 'Er gebeurt genoeg rond verontreinigde boorlocaties Tubbergen en Giethoorn'

Wiebes geeft aan dat de provincie Overijssel het bevoegd gezag is voor de bodemverontreinigingen in Wanneperveen en Tubbergen. In beide gevallen is er volgens hem al genoeg gebeurd.

Tubbergen en Giethoorn

In Tubbergen is de bodem vooral vervuild met barium, benzeen en minerale oliën. Het omliggende terrein rond de locatie is vrij gemaakt voor sanering, maar door de aanwezigheid van een bijzondere hagedis en een kamsalamander kon men niet verder.

Voor de verlaten boorlocatie in Wanneperveen nabij Giethoorn ligt een saneringsplan klaar, maar is nog niet met de werkzaamheden gestart. In het grondwater zijn verhoogde concentraties aan benzeen, xylenen, minerale olie en barium gemeten.

Dat de verontreinigingen nog niet worden geruimd, heeft alles te maken met de stikstofuitspraak van de Raad van State in mei afgelopen jaar. Bij de saneringswerkzaamheden komt stikstof vrij en daarvoor moet eerst een plan worden gemaakt.

Tekst gaat verder onder de foto

Luchtfoto van boorlocatie Tub-7 in het Springendal van Tubbergen (Foto: RTV Oost)



Kamervragen

SP-Kamerlid Beckerman stelde de minister vragen, omdat meerdere inwoners eind oktober bij de provincie Overijssel hun zorgen kenbaar hadden gemaakt. Zij vrezen voor de kwaliteit van het grond- en drinkwater en eisen van de provinciale politici bescherming voor mens en natuur.

Onbegrijpelijk

Manette Baggen van Dorpsvereniging Gieters Belang vindt het onbegrijpelijk dat er miljoenen in het kwetsbare natuurgebied Weerribben-Wieden worden gepompt, terwijl de overheid tegelijkertijd toelaat dat het gebied van onderaf verontreinigd raakt met zware chemische stoffen.

Baggen begrijpt dat gaswinning in landsbelang is. "Maar het is onze verantwoordelijkheid om dit gebied en deze natuur duurzaam en voor de komende generaties te behouden."



De belangenvereniging voor Gieterse inwoners vindt dat de rijksoverheid zijn verantwoordelijkheid moet nemen en eerlijk moet zijn als blijkt dat er beschadigingen optreden in het gebied.







Spoedeisend

De verontreinigingen op een aantal boorlocaties hebben al jaren een spoedeisend karakter, maar desondanks is er tot op heden niet gesaneerd. In zeker twee gevallen is door de verontreinigingen ook het grondwater besmet geraakt.



Overijssels gedeputeerde Tijs de Bree begrijpt de zorgen van inwoners, maar legt uit dat het karakter 'spoedeisend' niet betekent dat de verontreinigingen ook snel zullen worden opgeruimd, hoewel de woordkeuze anders doet vermoeden. Die benaming geeft enkel de noodzaak aan om voort te maken, maar dan kan het alsnog zijn dat het langere tijd duurt.



"Ik zou ook het liefst zien dat je die verontreinigingen met spoed aanpakt, meteen opruimen die handel. In de praktijk is het nu eenmaal zo dat je wel aan de slag moet, maar dat het niet zo maar morgen klaar zal zijn", zegt de gedeputeerde.

Provincie verantwoordelijk

De Bree zegt wel te willen, maar weinig te kunnen doen. Minister Wiebes bestrijdt dat en zegt dat de provincie voor beide verontreinigingen het bevoegd gezag is. Dat komt omdat de verontreinigingen dateren van voor 1987. Hierdoor zijn ze historisch en vallen ze niet onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken.