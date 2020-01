Programma: GA Eagles, HHC, Excelsior en HSC weer in actie en Landstede speelt weer Europees

Het voetbal in het lagere amateurvoetbal laat nog even op zich wachten, maar komend weekend wordt er wel gevoetbald in de 1e tot en met 3e divisie. Ook in de andere sporten staat er alweer genoeg op de rol. Hieronder een overzicht van het programma van deze week.

Betaald voetbal

De clubs in de eredivisie hebben nog een week winterstop, maar in de 1e divisie wordt komend weekend wel weer gespeeld. Go Ahead Eagles ontvangt zondag Almere City FC in De Adelaarshorst.

Ook een stapje lager gaan de clubs het veld alweer op. En in de 2e divisie staat er direct een kraker op het programma. Koploper HHC Hardenberg gaat zaterdag op bezoek bij nummer twee IJsselmeervogels.

In de hoofdklasse moeten de clubs nog een week wachten, maar in de 3e divisie wordt wel weer gevoetbald. Zaterdag ontvangt Excelsior'31 Barendrecht en zondag krijgt HSC'21 OFC op bezoek. Beide ploegen hebben 27 punten en staan op plek twee en drie.

Basketbal

Landstede Hammers komt deze week weer in actie in de Europe Cup. De Zwolse ploeg verloor de eerste twee wedstrijden in de achtste finales en staat morgen in eigen huis tegenover Egis Körmend, dat ook nog niet wist te winnen. Het duel is live te zien op onze onlinekanalen.

In de competitie speelt Landstede zondag de topper tegen Donar en de vrouwen van Jolly Jumpers krijgen zaterdag Cangeroes op bezoek.

Handbal

Voor de handbalsters van Borhave en DSVD staat zaterdag een uitduel op het programma. De Bornse dames gaan naar V&L en de Deurningse naar SEW. DSVD is zo goed als zeker van de degradatiegroep, Borhave kan zich nog bij de eerste zes en daarmee de kampioensgroep voegen. Drie ploegen zijn daar al zeker van.

Volleybal

De volleybalvrouwen in de eredivisie hebben deze week een dubbel programma. Er zijn twee derby's en beide voor Set-Up'65. Donderdag tegen Apollo 8 en zaterdag tegen Regio Zwolle Volleybal. Bekijk hier het volledige programma van deze week.

Naast de competitie staat deze week ook in het teken van de kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen voor de nationale teams. De mannen van Oranje begonnen gisteren met een nederlaag en staan voor een zware opgave. Vanmiddag moeten ze winnen van Bulgarije en morgen van Frankrijk om nog kans te houden op de Spelen.

De vrouwen beginnen vanavond in Apeldoorn aan hun toernooi, waar ook alleen de winnaar zich plaatst voor de Spelen. Azerbeidzjan, Bulgarije en Polen zijn de tegenstanders in de poule. Net als bij de mannen gaan de nummers een en twee door naar de halve finales. Het is voor zowel de mannen als de vrouwen de laatste kans op kwalificatie.

Waterpolo

De waterpolomannen beginnen pas in februari aan de tweede seizoenshelft in de competitie, maar de vrouwen springen komend weekend het bad alweer in. De dames van Het Ravijn gaan zaterdag op bezoek bij PSV en Swol 1894 bij GZC Donk.