Gonzalo Garcia cynisch over roep om ervaring naast hem: "Neem een 90-jarige coach en je bent kampioen"

Gonzalo Garcia begon met een fraaie ongeslagen reeks als hoofdtrainer van FC Twente, maar in de laatste maanden ging het een stuk minder met zijn ploeg. Tijdens het trainingskamp in Spanje spreekt hij met Tijmen van Wissing over wat er moet veranderen bij de Enschedeërs.

"Ik denk dat we op veel posities versterkingen nodig hebben. We hebben veel spelers, maar we moeten competitiever, agressiever en hongeriger worden. We moeten niet die aardige jongens zijn. We moeten spelers hebben die de strijd met de andere jongens aan kunnen gaan en die alert houden. Maar ik weet niet hoe we dat nu kunnen doen", aldus de oefenmeester onder de Spaanse zon.

Ervaring is bullshit

Garcia is met zijn 36 jaar een jonge trainer. De roep om ervaring naast hem op de bank was er dan ook bij supporters. Onzin volgens de trainer zelf: "Bullshit. Uiteraard is het beter als er meer mensen om met deze groep bezig te zijn. We waren vandaag met drie man bezig met 20 spelers. Dus natuurlijk hebben we mensen nodig, maar geen ervaring. We hebben dingen goed gedaan en als het slecht gaat, gaan mensen zeggen dat we jong zijn. Neem een 90-jarige coach en je bent kampioen", zegt hij cynisch.

In de video een uitgebreid interview met de trainer van FC Twente.