Frank Wormuth over Europees voetbal Heracles: "Als we goed beginnen is er veel mogelijk"

Frank Wormuth overwintert dit jaar met Heracles Almelo onder de Spaanse zon. Daar is er mooi de gelegenheid om terug te blikken en vooruit te kijken. Dat deed verslaggever Tijmen van Wissing met de Duitse trainer en die beseft dat het belangrijk is dat Heracles in de tweede seizoenshelft net zo goed voor de dag moet komen als in de eerste, als het een kans wil maken op play-offs en mogelijk Europees voetbal.

"Het komt erop aan hoe we beginnen. Als we goed beginnen is er veel mogelijk." Op de vraag of Europa halen mogelijk is, is Wormuth duidelijk:

"Dan moet je ons vergelijken met ploegen als Utrecht, Vitesse en Feyenoord. Ik wil de fans het enthousiasme niet wegnemen, maar die zijn een klasse beter. Wij moeten spelen voor de plekken tussen 8 en 12 en als we een goed seizoen hebben. We spelen echt als team dit jaar, er is een goede sfeer en dan is er zeer veel mogelijk. Maar we moeten niet vergeten waar we vandaan komen."

"Ik wil geen verwachtingen uitspreken die we niet waar kunnen maken. Daarmee zou ik de spelers teveel onder druk zetten, we hebben een jonge en onervaren selectie."

Familiaire club

Heracles heeft een optie om het contract van Wormuth met een jaar te verlengen en Tim Gilissen sprak gisteren al uit dat dat waarschijnlijk gaat gebeuren. Wormuth is daar zelf ook blij mee: "De club heeft een optie en zal die gaan lichten en dus lig ik hier nog een jaar vast. Ik voel me hier goed. Momenteel is er geen betere club voor me. Ik werk graag met deze spelers, het is een uitstekende club. Een familiaire club. Net als in een familie zijn er wel conflicten, maar dat hoort erbij en het komt niet naar buiten. We zijn een eenheid en dat is erg goed. Frank Wormuth voelt zich hier nog goed, maar als er morgen een club komt en die biedt 15 miljoen voor me, dan zegt Heracles ook; ga alsjeblieft", zegt hij met een knipoog.