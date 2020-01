Voormalig olympisch kampioen Michel Mulder stopt met schaatsen

Mulder presteerde de laatste jaren niet goed meer en wist zich al een tijd niet meer te plaatsen voor de grote toernooien. "Ik was heel goed de zomer uitgekomen en had zelf het idee: als het dit jaar niet lukt, weet ik echt niet meer wat ik dan moet proberen. Ik heb de afgelopen jaren vaker nagedacht over of ik de motivatie nog wel had om door te gaan. Die was er altijd. Maar hoewel er dit seizoen ook weer goede races tussen zaten, vind ik het nu mooi geweest."

"Ik rijd niet meer zestien 34'ers in een jaar zoals toen ik olympisch kampioen werd. Ik zag nog wel heel veel lichtpuntjes en fysiek ben ik ook nog steeds heel sterk. Maar ik wil ook graag resultaten zien."

Olympisch kampioen

Die olympische titel kwam er in 2014. In Sotsji was hij slechts 0,012 seconde sneller dan Jan Smeekens uit Raalte. Broer Ronald Mulder werd toen derde en zorgde voor een Nederlands en zelfs Overijssels podium.

Trainer

Mogelijk zien we Mulder in de toekomst terug als trainer op het ijs: "Ik heb nooit onder stoelen of banken geschoven dat ik heel graag trainer zou willen worden. Ik ben opgeleid als gymleraar en ben ook al ingeschreven voor de schaatstrainerscursus. Dus de kans is groot dat ik nog vaak op de ijsbaan te zien zal zijn."