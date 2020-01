Provincie stuurt felle brief naar minister over Lelystad Airport

Reden voor de brief is de toenemende onvrede over de manier waarop het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat omgaat met betrokken partijen en de inbreng die ze leveren.

Commissaris Heidema schrijft in de brief dat: "de gang van zaken rond Lelystad Airport bij veel inwoners de suggestie wekt alsof u allang besloten heeft welke kant het op gaat. Er zijn ruim 1100 reacties ingestuurd op de ontwerp-wijziging van het Luchthavenbesluit. In uw Nota van Antwoord missen wij herkenning en begrip voor het maatschappelijk signaal."

Autonome groei

Heidema herinnert de minister dat ze kort voor de kerst alsnog toegaf dat Lelystad Airport autonoom mag groeien. Hoewel de Tweede Kamer altijd fel tegen autonome groei is geweest, beweerde Van Nieuwenhuizen dat ze hier wel altijd vanuit is gegaan. De brief van de provincie is voor politieke begrippen fel van toon.

Besluitvorming moet anders

Heidema schrijft verder: "In onze zienswijze pleiten we voor een andere volgorde van besluitvorming." Hij wil dat eerst het beleid voor de lange termijn wordt vastgesteld, daarna besluiten nemen over de herindeling van het luchtruim. Pas daarna is er volgens de Commissaris van de Koning ruimte om te praten over Lelystad Airport. "Zolang dit niet gebeurt, vinden wij het niet gewenst om te spreken over opening van Lelystad Airport. Een andere volgorde van besluitvorming kost beperkte extra tijd."