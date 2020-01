GroenLinks heeft sterke twijfels over groei van duurzame energieopwekking in Overijssel

GroenLinks Overijssel wil van het provinciebestuur weten hoeveel procent van de energie die in Overijssel wordt opgewekt duurzaam is. Ze maakt zich namelijk zorgen over de, volgens de partij, beperkte hoeveelheid energie die in Overijssel duurzaam wordt opgewekt.

De partij vreest dat de huidige coalitie niet kan voldoen aan de eigen wens om in 2023 twintig procent van de energie duurzaam op te wekken. "Overijssel zit al een tijdje rond de zes à acht procent duurzame energie en kan met moeite, of niet, voldoen aan de afspraken die met het Rijk zijn gemaakt", stelt de partij. Ze vraagt van het provinciebestuur een overzicht.

Ook wil de partij van het provinciebestuur weten of zij ook vindt dat er een versnelling nodig is om het streven in het collegeprogramma te halen. GroenLinks wil weten welke concrete plannen het college de komende jaren heeft om de gestelde doelen te halen.

Wachten

Daarnaast stelt de partij dat ze nog steeds wacht op de uitvoering van een voorstel voor duurzame energie in geluidsschermen of op geluidswallen ."Het college had toegezegd de uitvoering in het vierde kwartaal van 2019 te presenteren. Tot op heden is geen uitvoeringsprogramma gepresenteerd aan Provinciale Staten."