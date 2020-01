Vuurwerkramp: nieuwe website met onthullingen gelanceerd

Van Buitenen zegt daarmee door te gaan zolang dat nodig is: desnoods tot 13 mei, exact twintig jaar na dato. Gebeurt er nog niets, dan zal hij op die dag zijn volledige - tot nog toe - vertrouwelijke 1.400 pagina's rapport in de openbaarheid brengen.

Aanvankelijk zou Van Buitenen vandaag al een eerste naam bekend maken, maar dat heeft hij nu opgeschort naar eind deze week, uiterlijk begin volgende week. Dit omdat hij zich eerst juridisch nader moet indekken om niet te kunnen worden aangeklaagd wegens smaad en laster.

Uitvoerig onderzoek

Voormalig Europarlementariër Van Buitenen, die als klokkenluider ooit een cruciale rol speelde bij de val van de Europese Commissie, deed de afgelopen jaren uitputtend onderzoek naar de achtergronden van de ramp. Op die zwarte zaterdag in mei 2000 kwamen 23 mensen om het leven, vielen bijna duizend gewonden en werd de woonwijk Roombeek grotendeels van de kaart geveegd.

Nieuwe onthullingen

Van Buitenen zegt nieuwe onthullingen op het spoor te zijn gekomen, maar meldt tegelijk overal bot te vangen. Bij zowel politie, justitie, brandweer als de lokale en landelijke politiek. Volgens de onderzoeker is er sprake is van een doofpot. Behalve dat de overheid medeverantwoordelijk zou zijn voor de ramp, zou ze er namelijk bovendien alles aan hebben gedaan om bepaalde zaken onder de pet te houden. Dit uit angst voor torenhoge schadeclaims. Daardoor zouden volgens Van Buitenen de verkeerde personen zijn gestraft.

Van Buitenen heeft daarom in oktober aangifte gedaan tegen de Nederlandse staat en de gemeente Enschede.

Ultimatum

Omdat er volgens hem vervolgens te weinig gebeurde, stelde Van Buitenen een ultimatum. Daarbij heeft hij de overheid tot vandaag - maandag 6 januari - de tijd gegeven om in actie te komen. Nu daar geen gehoor aan is gegeven, gaat hij vanaf waarschijnlijk eind deze week een of meerdere namen van betrokkenen publiceren, die volgens Van Buitenen een kwalijke rol hebben gespeeld in het onderzoek naar de ramp.

'De tijd dringt'

Dat Van Buitenen met de publicatie van namen mogelijk privacyregels overtreedt, neemt hij voor lief. Het algemeen belang prevaleert in dit geval. Ook omdat de tijd dringt. "Op 13 mei 2020 is het twintig jaar geleden dat de ramp plaatsvond. Langer afwachten is nu niet meer verantwoord: de ontdekkingen moeten wereldkundig worden. Ik word nu gedwongen om man en paard te gaan noemen", zei hij eerder daarover.

Zoektocht naar waarheid

Van Buitenen zegt door te gaan met het noemen van namen tot de overheid in actie komt. Mocht daar geen gehoor aan worden gegeven, dan wordt rond 13 mei 2020 het gehele 1.400 pagina's tellende rapport openbaar gemaakt. Volgens Van Buitenen gebeurt dat in een tachtig minuten durende tv-reportage over de "zoektocht naar de waarheid", zoals hij dat noemt.