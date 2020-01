Bericht van Mirjam Pol uit de Dakar Rally: deze dag kunnen we weer afvinken

De tweede etappe, vandaag, was eigenlijk veel mooier en gevarieerder dan de eerste rit. Toch was Mirjam niet echt happy. "Het was wederom een serieuze etappe, maar we hebben de gehele dag in het stof gereden waardoor het heel gevaarlijk werd. Sommigen reden loeihard en dan dacht ik ‘hoe kan dat nou? Wat zie jij dat ik niet kan zien?’, maar daardoor reed ik wel weer in zijn stof."

Vaak ging het dan uiteindelijk toch ook wel fout en zag Pol haar tegenstanders later in een greppel liggen.

Vallen en weer opstaan

Ook Pol kwam er deze etappe niet geheel zonder kleerscheuren vanaf. Ze viel, gelukkig met een niet al te hoge snelheid, tussen de stenen. Als reactie gebruik je, je armen om de val te breken. Ze viel op haar pols, maar heeft hem niet gebroken of gekneusd.

Mirjam Pol in actie tijdens de tweede etappe (Foto: FOTOP)

Cliché "Mijn motor voelt wel veel beter aan dan de dagen hiervoor. Dat beviel mij goed en ik reed wel lekker verder. Alleen ga ik niet onbezonnen door het stof van anderen rijden." Pol doet het liever iets rustiger aan. "Het was nog maar de tweede dag, hè. Het klinkt als een cliché misschien, maar de Dakar duurt nog lang." Plug and Go Het kant-en-klare roadbook is nog niet echt Pol’s favoriet. Het scheelt wel erg veel tijd aan voorbereiding, zo'n Plug and Go-roadbook. Dat is tijd die ze kan gebruiken om haar rust te pakken. "Het allergrootste nadeel op de piste is dat ik de kleuren blauw en zwart moeilijk uit elkaar kan houden. Als het een moeilijke ondergrond is waarop we rijden én je hebt ook nog eens allerlei aanwijzingen die erbij geschreven zijn, dan zie ik het verschil tussen blauw en zwart niet meer." Toch blijft Pol positief, ook na twee dagen Dakar Rally. "Hoe dan ook, deze dag kunnen we weer afvinken." Mirjam Pol in actie tijdens de tweede etappe (Foto: FOTOP)