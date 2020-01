Aantal minderjarige ondernemers in Overijssel in 2019 bijna verdubbeld (Foto: Getty Images / monkeybusinessimages)

Jonge Overijsselaars bleken vorig jaar erg ondernemend. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat, ten opzichte van 2018, in 2019 het aantal jongeren met een eigen bedrijf bijna is verdubbeld.

Vorig jaar schreven zich 408 minderjarigen zich in bij de KVK. In 2018 waren er dat nog 223. Ten opzichte van vijf jaar geleden is het aantal jonge ondernemers in Overijssel zelfs explosief gegroeid.

Webwinkel

Volgens de KvK beginnen jongeren vooral vaak een webwinkel. Ook ziet de instantie dat jongeren veel creatieve bedrijfjes beginnen, bijvoorbeeld in de reclame- of filmwereld.

Een reden voor de stijging van het aantal jonge ondernemers, kan volgens de KvK op school liggen. "In het onderwijs is meer aandacht voor ondernemen," verklaart KvK-woordvoerder Ursul Schaap de cijfers.

"Bovendien zijn er ook steeds meer ouders die ondernemen, daardoor krijgen deze jongeren vanuit huis mee dat in loondienst gaan niet de enige optie is. Ten slotte ligt door de digitalisering de wereld via je pc aan je voeten. Deze jongeren krijgen veel voorbeelden te zien van influencers, zij willen dat ook. Door internet is ondernemen bovendien makkelijker geworden", legt Schaap uit.

Landelijk

Landelijk gezien lopen de Overijsselse jongeren niet voorop in het beginnen van een bedrijfje. Zestien op de 10.000 jongeren uit onze provincie begonnen vorig jaar een eigen zaak.

Jongeren uit Flevoland waren vorig jaar koploper. Daar schreven ruim 23 op de 10.000 jongeren zich in bij de Kamer van Koophandel.

In mei gingen we langs bij de 8-jarige Jip uit Almelo. Hij begon dit jaar zijn eigen kledingmerk '.UGH'