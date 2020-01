Aantal schademeldingen kanaal Almelo-De Haandrik gestegen naar 300

De problemen doen zich met name voor bij woningen langs het kanaal ter hoogte van Vroomshoop, Geerdijk en Daarlerveen. Daarbij gaat het om onder meer verzakte funderingen, scheuren in muren en wateroverlast in kelders. Twee gezinnen wonen zelfs in een unit op hun eigen perceel omdat ze niet meer in hun eigen huis durven te wonen.

De problemen aan de woningen zijn mogelijk veroorzaakt door baggerwerkzaamheden aan het kanaal. Tussen 2011 en 2014 werd het kanaal namelijk uitgediept om zwaardere scheepvaart mogelijk te maken.

Onderzoek

Ingenieurs zijn bezig met onderzoek, waaruit moet blijken dat de problemen inderdaad het gevolg is van deze baggerwerkzaamheden of dat er mogelijk toch sprake is van een andere oorzaak.

Volgens een woordvoerder van de provincie worden de uitkomsten van het onderzoek in de loop van dit kwartaal verwacht.

Meer schademeldingen

Het aantal meldingen loopt intussen razendsnel op. Voor de zomer ging het nog om 170 schademeldingen, vervolgens kwamen er vrijwel wekelijks nieuwe meldingen binnen. In oktober stond de teller op 260, in de eerste week van het nieuwe jaar is dit verder opgelopen naar circa driehonderd.

De schade dreigt in de miljoenen te lopen.

Kanaalbewoners klagen onder meer over scheuren in muren (Foto: RTV OOST)

Nieuwe problemen

Intussen werden de kanaalbewoners geplaagd door nieuwe problemen. De afgelopen maanden is een begin gemaakt met het vervangen van de damwanden in het kanaal. Zoals RTV Oost eerder al meldde waren die damwanden op grote schaal doorgeroest. Op sommige plaatsen zelfs dusdanig dat ze amper een millimeter dik waren.

Daarop werd afgelopen zomer een begin gemaakt met het vervangen van deze damwanden. Die werkzaamheden gingen echter op een gegeven moment gepaard met dusdanig veel trillingen dat de provincie een regeling had getroffen voor kanaalbewoners, die zich in hun eigen huis niet meer veilig waanden. Zij mogen tijdelijk in een zomerhuisje logeren. Meerdere bewoners hebben daar gebruik van gemaakt.

'Geen tweede Groningen'

De slepende affaire rond het kanaal vertoont sterke gelijkenissen met de problemen rond aardgasboringen in het noorden van het land. De provincie Overijssel heeft van begin af aan laten weten dat er geen sprake kon zijn van 'een tweede Groningen' en de bewoners niet financieel de dupe mochten worden.