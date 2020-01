Afrikaanse varkenspest is de grote schrik van varkensboer Dekker uit Vriezenveen

Dekker leeft iedere dag met het idee dat de Afrikaanse varkenspest ook zijn stal kan binnentreden. Hij en zijn familie doen er alles aan om deze fatale ziekte buiten de staldeuren te houden. Het weren van bezoekers en het reinigen van veewagens zijn voorbeelden van de maatregelen die de boer neemt.

"Daarnaast ben ik altijd al druk met de veiligheid voor de dieren. Mensen mogen niet zomaar de stal in. Ze moeten zich eerst goed douchen."

Een nachtmerrie

“Als de Afrikaanse varkenspest onze stal bereikt, hebben wij een levensgroot probleem”, legt Dekker uit. “De ziekte is zeer besmettelijk en vaak dodelijk voor de varkens. Een dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, een varkensspecialist van de Gezondheidsdienst voor Dieren en onze eigen dierenarts komen direct bij ons wanneer we verdachte signalen opmerken bij onze varkens.”

"Als geconstateerd wordt dat ons bedrijf besmet is, ruimt de NVWA alle varkens van ons bedrijf op. Als je als varkenshouder je dieren kwijt bent staat je wereld stil. Dat is een nachtmerrie waar we niet aan willen denken", geeft Dekker aan.

De grens over

De kans dat een besmet wild zwijn de grens over komt, is aanwezig. Dat blijkt uit informatie van Wildbeheereenheid West-Twente (WBE West-Twente). Op dit moment lopen er nog maar zo’n dertig tot veertig wilde zwijnen in het grensgebied tussen Duitsland en Overijssel. In tegenstelling tot Limburg en de Veluwe waar er tussen de duizend en tweeduizend lopen.

In Duitsland leven meer dan 500.000 wilde zwijnen. Om de Afrikaanse varkenspest te bestrijden, moeten alle wilde zwijnen gedood worden. De klassieke varkenspest en de Afrikaanse varkenspest lijken overigens qua ernst van de ziekte veel op elkaar.

Strijd is al verloren

Volgens Henk-Jan Schuurink van WBE West-Twente gaat het niet om de vraag of de Afrikaanse varkenspest Nederland zal binnenkomen, maar wanneer.

“We hebben de strijd al verloren, we krijgen niet alle wilde zwijnen te pakken.” Hij legt uit dat het schuwe, maar vooral ook slimme nachtdieren zijn en ze de jagers vaak te snel af zijn. Bij een groots opgezette en strak geregisseerde drukjacht in de Ardennen, waar de Afrikaanse varkenspest al heerst, is slechts één raak schot gevallen.

Waarschuwingsbord langs de snelweg (Foto: RTV Oost / Tim Woldering)

Gooi geen etensresten in de natuur

Op de vraag wat de mensen kunnen doen om de Afrikaanse varkenspest niet de grens over te laten komen, legt Dekker uit dat dit op de informatieborden langs de snelwegen staat. De NVWA roept door middel van deze waarschuwingsborden de mensen op geen etensresten op parkeerplaatsen achter te laten in de buurt van natuurgebieden.

De etensresten en dan vooral vleeswaren kunnen het virus bevatten. Zodra een wild zwijn dit opeet, kan dit het begin zijn van het einde van het leven van heel veel varkens en dan is de ramp voor de varkensboeren zoals Gerben Dekker en zijn familie compleet.