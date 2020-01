Xandro Schenk optimistisch over FC Twente: "We hebben vertrouwen dat we het absoluut om gaan draaien"

Xandro Schenk is dit seizoen basisspeler bij FC Twente. Hij begon goed met zijn ploeg aan het seizoen, maar de laatste maanden gaat het stroever in Enschede. Hij weet tijdens het trainingskamp in Spanje dan ook wat er moet gebeuren.

"Het vertrouwen moet terug. We weten dat we goed kunnen voetballen, maar we waren het kwijt. En dat moet gewoon weer terugkomen."

Omdraaien

En dat kan volgens de verdediger, want het vertrouwen was er wel: "Dat baseren we natuurlijk op die eerste acht wedstrijden. En ik snap als je de lijn doortrekt van de laatste acht wedstrijden, waarin we weinig punten hebben gehaald, dat het er naar het einde van het seizoen niet goed uitziet voor ons. Maar we hebben vertrouwen dat we het absoluut om gaan draaien." Bekijk in de video het hele gesprek met Schenk.