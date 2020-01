Alle observatiebedden kwetsbare ouderen Hengelo, Almelo en Hellendoorn bezet

Het komt volgens de initiatiefnemers te vaak voor dat ouderen met een acute zorgvraag bij gebrek aan passende opvang in een duur ziekenhuisbed terechtkomen. Observatiebedden moeten de uitkomst bieden en de druk op de zorg verminderen.

Een dag in een observatiebed kost ongeveer 350 euro per dag. Dat is de helft van de kosten van een ziekenhuisbed. Opgenomen kwetsbare ouderen worden tijdens een periode van maximaal twaalf dagen geobserveerd door fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en verpleegkundigen en krijgen vervolgens de juiste zorg op de juiste plek.

Spreiding

De zes observatiebedden van TMZ, ZorgAccent en Carintreggeland zijn verspreid over de regio. Twee bedden in het Almelose Eurgeria, twee in 't Hof in Hengelo en twee in Krönnenzommer in Hellendoorn. Een opname kan zeven dagen per week tot tien uur 's avonds.

Eén meldpunt

Om het huisartsen en medewerkers van de spoedeisende hulp makkelijk te maken is er één meldpunt. De gespecialiseerde telefonistes van Meld & Zorg Centrale Alerta in Hengelo nemen de hulpvragen aan en zoeken passende opvang in de omgeving van de woonplaats.

Evaluatie

Elke maand wordt geëvalueerd of het aantal observatiebedden toereikend is. Sinds de invoering van de nieuwe dienst, een paar dagen geleden, zijn alle bedden bezet toch is er volgens Marie-Jose Ramirez van Alerta geen reden tot paniek. "Er stonden al mensen op de wachtlijst en binnen twaalf dagen zijn ze weer weg. Ik hoop niet al te vaak 'nee' te verkopen."