Eigenaar B&B stelt ex-gevangene ultimatum: "Vind binnen een week elders onderdak"

Vos trekt zich het lot van de ex-gedetineerde vrouw erg aan, vooral vanwege haar psychiatrisch verleden. Hij ziet ook dat zijn eigen vrouw gebukt gaat onder de situatie. "Als ik dan moet kiezen, dan kies ik voor mijn vrouw", vertelt hij.

Vanaf het moment dat de vrouw op kerstavond bij zijn B&B werd afgezet, voelt Vos zich verantwoordelijk voor haar en heeft hij haar geholpen bij het vinden van een plek waar de vrouw onder begeleiding kan wonen. Tot nu toe zonder resultaat. Inmiddels wil Vos van die verantwoordelijkheid af, ook omdat de opvang ten koste gaat van de gezondheid van zijn eigen vrouw.

"Ze doet haar best"

De B&B-eigenaar zegt dat zijn ongenode gast haar best doet om andere woonruimte te vinden, maar heeft haar toch een ultimatum gesteld. Uiterlijk dinsdag 21 januari moet ze de B&B hebben verlaten. "Ze is nu bezig met woonruimte in Hengelo", weet Vos, die niet twijfelt aan de goede bedoelingen van de vrouw die inmiddels al ruim twintig dagen in de B&B logeert. Vos: "Ze heeft een klein deel van de kosten betaald. Uiteindelijk wil ze de volledige rekening betalen."

Van de gemeente en andere overheidsinstanties verwacht Vos niet al te veel medewerking. Een gesprek, vanochtend, met ambtenaren van de gemeente Hardenberg noemt hij een ramp. "De overheid ziet het niet als haar taak om psychiatrische patiënten die net uit detentie komen te helpen." Vos kreeg het advies om de vrouw uit zijn huis te zetten en haar door te verwijzen naar de gemeente Almelo, haar woonplaats voor ze gevangen werd gezet.

Eerder gaf Joost Walraven, directeur Zorg en Behandeling van de PI Zwolle, in een interview met RTV Oost B&B-eigenaar Vos hetzelfde advies. "Hij zou tegen mevrouw moeten zeggen dat ze zich moet melden bij de gemeente waar ze het laatst heeft gewoond. Net zoals iedere andere gedetineerde, heeft mevrouw het recht om terug te kunnen keren naar de gemeente waar ze het laatst heeft gewoond."

"De overheid wil wel de macht, maar niet de verantwoordelijkheid", reageert Francis Vos. "De politiek moet doen wat het volk wil en niet andersom. We leven toch in een democratie en niet in een autocratie?"

Crisisteams

Omdat hij vindt dat het gaat om een maatschappelijk probleem, roept Vos vanavond de Hardenbergse politiek op tot de formatie van crisisteams voor burgers in het nauw. "Zo'n team zou nooit beperkt mogen worden in de budgetten, zou nooit opgeheven mogen worden en zou rechtstreeks onder de burgemeester moeten komen. Het crisisteam zou nooit bij de burgemeester in de wacht gezet mogen worden. Op deze manier zal de burger weer vertrouwen krijgen in de overheid."