Verdachte schutter schietpartij in Enschedese woning blijft achter de tralies

De 24-jarige hoofdverdachte van de schietpartij in een woning aan de Geraniumstraat in Enschede, waarbij de bewoner door een kogel in zijn been getroffen werd, blijft de komende drie maanden nog in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Almelo dinsdag besloten na een verzoek van de advocaat van de Rotterdamse hoofdverdachte.

Advocaat Jehudy Moszkowicz kon de Almelose rechters niet overtuigen van het belang om de Rotterdammer vrij te laten in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Drie medeverdachten, die ook uit Rotterdam komen, zijn al enige tijd op vrije voeten.



Mogelijke ripdeal

Wat er precies gebeurde in de woning en vooral waarom, is met vraagtekens omgeven. Volgens de 57-jarige bewoner drongen een aantal gewapende mannen kort na middernacht zijn woning binnen. De mannen wilden geld, maar toen hij hen met een schaar uit de keuken te lijf wilden gaan werd er twee keer geschoten.

Een van de kogels verdween in de vloer, de andere in zijn been. De officier van justitie gaf eerder al aan dat het erop lijkt dat het geen gewone woningoverval was, maar van een drugsgerelateerd conflict, mogelijk een ripdeal.

Taxi

Kort na de schietpartij werden twee mannen uit Rotterdam aangehouden, ze zaten in de auto van de 24-jarige die in de buurt van de overvallen woning stond geparkeerd. In de auto werden onder andere de telefoon, bankpas en ID-kaart van de 24-jarige gevonden. Die zat zelf op dat moment in een taxi op weg naar Rotterdam. Onderweg moest hij met de telefoon van de taxichauffeur iemand bellen om te regelen dat er bij aankomst geld was om de taxi te betalen.



De 24-jarige heeft alleen willen verklaren dat hij zijn auto die nacht had uitgeleend aan iemand. Verder wil hij niets zeggen. Dat komt volgens zijn advocaat omdat de man het gevoel heeft dat politie en justitie "zijn jeugd afnamen" na een veroordeling tot jeugd-tbs op zijn zestiende. De man zou zichzelf vervolgens voorgenomen hebben om nooit meer iets tegen opsporingsambtenaren te zeggen.



Wanneer de strafzaak verder gaat is niet bekend. Het onderzoek is recent afgesloten en Moszkowicz heeft van de Almelose rechters alle gelegenheid gekregen om getuigen te laten horen bij de rechter-commissaris.