Overlast door lichtscherm langs A1 bij Enter: het is net een discotheek thuis

Lichtreclame langs de A1 veroorzaakt zoveel overlast bij omwonenden, dat politieke partij NEW aan de bel heeft getrokken bij het gemeentebestuur. De partij heeft er vragen over gesteld. "Het is in onze huiskamer soms net een discotheek", zegt een omwonende. "Dan weer blauw, dan weer wit en dan weer rood licht."

Omwonenden willen dat de lichtintensiteit van de schermen naar beneden bijgesteld wordt. "Nu is de frequentie zachter afgesteld dan anders", zegt een omwonende. "Maar over een paar maanden is het licht ineens weer veel feller." En daar hebben niet alleen omwonenden last van. Ook autoverkeer wordt gehinderd, stelt Cindy ter Riet van politieke partij NEW in Wierden.

Iedereen tevreden

Het felle licht verblindt automobilisten, die er zelfs de vlekken van voor de ogen krijgen. Nieuw Enter Wierden heeft vragen gesteld over dit soort lichtreclame dat niet alleen langs de snelweg staat, maar ook op het nieuwe industrieterrein moet komen. "We moeten het zo regelen dat iedereen tevreden is", zegt Ter Riet. Omwonenden, automobilisten en de adverteerders.

Telkens als de felheid van het licht op de mast weer toeneemt, wenden omwonenden zich tot de gemeente, waarop maatregelen volgen. Ter Riet denkt wel te weten hoe het komt dat de intensiteit van het licht vervolgens weer toeneemt. "Bij elke nieuwe reclameset die geïnstalleerd wordt, neemt ook de intensiteit weer toe."

Nog te fel

Hoewel de intensiteit van het licht nu minder fel is dan anders, durft Ter Riet niet te stellen of het nu naar tevredenheid is. Ze verwijst naar de omwonenden. Die zijn unaniem en duidelijk: het is nog altijd te fel. "Als ik nu naar de A1 kijk, overheersen niet de autolampen, maar het licht van dat scherm."

"Wij hebben twee grote ramen in ons huis", vult een omwonende aan. "Het licht gaat daar dwars doorheen." NEW hoopt snel antwoorden te krijgen van het college, zodat maatregelen genomen kunnen worden.