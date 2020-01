Minister Schouten prijst de 'aanpakmentaliteit' bij invulling regiodeals in Twente

Binnen Mineral Valley werken landbouwers, onderzoekers en overheden samen om de landbouw te vernieuwen en te verduurzamen. Op geitenboerderij Veelers zag Schouten een drone aan het werk die de samenstelling van een gewas kan meten. Zo weet een boer precies hoeveel eiwit er bijvoorbeeld in zijn gras zit.

Eye-opener

Voor minister Schouten is deze toepassing van drones nieuw: "Dit was voor mij de eye-opener van de dag, dat je precies ziet hoeveel eiwit er bijvoorbeeld in je gras zit. Het toont aan dat we al heel ver zijn met zulke technieken en dat het ongelooflijk veel kansen geeft voor de toekomst van de landbouw."

Voor geitenhouder Clint Veelers is dit een grote vooruitgang om zijn dieren gezond en efficiënt te kunnen voeren. "Ik wist eerst ook niet dat dit kon. Dit is heel mooi, zo kan ik én de opbrengst én de kwaliteit van het voer verbeteren. Dat is goed voor de dieren, en ja, het scheelt ook geld."

"Fantastisch"

Nu er veel moeizame gesprekken rond de boerenprotesten zijn, is het voor Schouten prettig om te zien dat er ook veel vernieuwing in de sector is. "Er gebeuren fantastisch mooie dingen, en dat wist ik gelukkig al wel. Ze werken samen en zoeken naar wegen om de landbouw verder te brengen."

Schouten bezocht vanmiddag ook Remo en vakopleidingscentrum West-Twente, waarin het bedrijfsleven en onderwijs samenwerken aan technische vernieuwingen. Ook hier roemt Schouten de samenwerking. "Wat ik mooi vind is de aanpakmentaliteit, ze gaan aan de slag en ze doen het gewoon. Dat is ook de spirit van de regiodeals."