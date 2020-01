Burgemeester Oldenzaal wil in discussie over instellen vuurwerkvrije zones

Burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal wil de discussie met de gemeenteraad aangaan over het eventueel invoeren van vuurwerkvrije zones tijdens de volgende jaarwisseling. Hij reageert daarmee op de sentimenten die hij de afgelopen tijd heeft gemerkt in zijn omgeving.

"Ik merkte in de berichtgeving op bijvoorbeeld Facebook, dat mensen er anders over denken dan enkele jaren geleden. Ik heb hier ook paardeneigenaren aan tafel gehad, die het me gewoon hebben gevraagd of het niet mogelijk is om bij hen zo'n zone in te stellen. Dat lijkt me genoeg aanleiding om de raad daar bij te betrekken."

Niet van de grond

In 2017 kwam de kwestie ook al eens aan de orde in de Oldenzaalse gemeenteraad. Toen kwam de vuurwerkvrije zone niet van de grond. "Maar de tijden zijn veranderd", weet ook Welman. "De geluiden over vuurwerk worden steeds kritischer. Ook bij ons. Dan is het tijd om het daar nog eens over te hebben."

Welman denkt er eind februari, begin maart over te kunnen praten met de gemeenteraad. "Er is een notitie in voorbereiding. En tijdens de laatste jaarwisseling was de vuurwerkschade rond de 10.000 euro. Dat is ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Niet heel erg extreem, maar natuurlijk wel erg jammer geld", aldus Welman.

Vuurwerkverbod

Over een vuurwerkverbod in Oldenzaal houdt de burgemeester zich op de vlakte. "Ik ga daar niet over, dat is een zaak van de Tweede Kamer. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat steeds meer mensen die kant op willen."