Rapper Snelle wint Deventer Promotieprijs 2020

De Deventer Promotieprijs wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon, organisatie of bedrijf dat zich op een bijzondere manier inzet voor de promotie en marketing van Deventer.

Ambassadeur voor Deventer

'Lars Bos, alias Snelle, presenteert zichzelf herkenbaar als Deventer artiest en is enorm populair bij een jonge doelgroep in Nederland. Snelle draagt Deventer een warm hart toe en draagt de trots op Deventer uit in diverse media. Bij zijn succes blijft Lars een gewone, nuchtere jongen met een typisch Deventerse uitstraling: authentiek, eigenwijs en vernieuwend. Snelle is een ambassadeur voor Deventer bij uitstek. Daar is Deventer trots op!', schrijft de gemeente in een persbericht.

Burgemeester Ron König: "Rapper Snelle is voor veel jongeren in de stad een rolmodel. Dat is mooi om te zien."

"Erg trots"

Snelle reageerde verrast. Hij kreeg de prijs afgelopen weekeinde al uitgereikt in het Burgerweeshuis. Op dit moment zit hij in Barcelona. "Ik ben hier wel echt heel erg trots op. Ik heb heel veel plannen, dromen en ambities en die zijn altijd op Deventer gericht. Er wordt mij vaak gevraagd of ik niet naar de Randstad moet verhuizen, maar dan zeg ik altijd nee, want dat kan ik nooit meer ‘thuis komen’ 's avonds. Ik wil nooit meer weg uit Deventer."