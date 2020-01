Verdachte viervoudige moord Enschede wil verklaring afleggen

Dat heeft zijn advocaat Roy van der Wal vanmiddag gezegd tijdens een zogenoemde pro-formazitting. Tot op heden hebben de drie verdachten in alle toonaarden gezwegen. Maar de oudste zoon zal op korte termijn - in ieder geval voor de inhoudelijke behandeling van de zaak in april - een verklaring afleggen over zijn vermeende rol in de zaak.

Raadsman Van der Wal wil nog niet zeggen dat die verklaring gaat inhouden. Afgaande echter op de verdedigingstactiek die hij er tot op heden op nahoudt, lijkt het vrijwel uitgesloten dat het om een bekentenis zal gaan.

In deze geruchtmakende zaak werden in november 2018 vier mannen op klaarlichte dag in een growshop in Enschede doodgeschoten.

Regiezitting

In aanloop naar het strafproces werd vanmiddag voor de rechtbank in Almelo een zogenoemde regiezitting gehouden. Daarbij kregen de advocaten van de drie verdachten de mogelijkheid om aanvullende onderzoekswensen in te dienen.

Zo willen de raadslieden onder meer meerdere getuigen horen, onder wie buurtbewoners die de verdachten de growshop in zagen gaan en weer naar buiten zagen komen. Ook willen ze klanten en leveranciers, die rond het tijdstip van de moord de growshop bezochten, kunnen horen.

DNA-materiaal

Daarnaast willen ze de afgetapte telefoongesprekken beluisteren die de verdachten met elkaar voerden en willen ze een bezoek brengen aan de plaats delict.

Advocaat Roy van der Wal kwam overigens nog met een opvallend detail: zo blijkt er DNA-materiaal van een of meerdere slachtoffers te zijn ontdekt op hulzen, afkomstig van de kogels die bij het misdrijf zijn gebruikt. De raadsman wil dit nu gebruiken in zijn verdediging. Het Openbaar Ministerie schermt namelijk met het bewijs dat DNA van die oudste zoon op een kogelhuls is ontdekt en houdt hem mede daarom verantwoordelijk voor betrokkenheid bij de viervoudige moord.

Volgens de raadsman willen die DNA-sporen echter nog niet meteen zeggen dat zijn cliënt dan ook betrokken zou zijn bij het misdrijf, aangezien er immers ook DNA van slachtoffers op die hulzen is teruggevonden.

'Over de schreef'

Advocaat Yehudi Moszkowicz, die een Brabantse vrouw bij staat die zou hebben bemiddeld bij het leveren van de moordwapens, vindt dat justitie over de schreef is gegaan door twee undercover-agenten in te zetten in een poging een verklaring van haar los te krijgen. Hij vindt daarom dat justitie bewijs op onrechtmatige wijze heeft verkregen en dat de vrouw vrijuit zou moeten gaan.

De rechtbank beslist vanavond nog over de onderzoekswensen van de advocaten.