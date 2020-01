Burgemeester Enschede waarschuwt voor einde vuurwerktraditie: 'zo kan het niet langer'

De nieuwjaarsreceptie werd gehouden bij de Brandweer Twente in de kazerne aan het Spaansland. Staand bovenop een van de brandweerwagens sprak de burgervader van de grootste Overijsselse gemeente de honderden aanwezigen toe.

Met voeten getreden

"We gaan wat mij betreft niet wachten op Den Haag, Europa of anderszins. Waar we samen onze verantwoordelijkheid kunnen nemen, moeten we dat vooral niet laten."

Van Veldhuizen zinspeelde volgens eigen zeggen niet op een (gemeentelijk) vuurwerkverbod. "Ik ben niet zo van verbieden. De discussie in Den Haag gaat vast komen en we moeten maar afwachten wat daaruit komt. Ondertussen moeten we als stad ons eigen lot in de hand nemen. We hebben een burgerbesluit vuurwerk, maar moeten helaas constateren dat die traditie met voeten is getreden."