Doodgeschoten Henk Wolters uit Zwolle werd al lopend beschoten na een bezoek aan feest

"Op basis van het hulzenspoor dat we hebben teruggevonden en de geluiden die buurtbewoners hoorden denken we dat hij rond 20.25 uur is neergeschoten. Of er daarvoor een ruzie met hem op straat is geweest of iets dergelijks, weten we niet. We zijn daarom dringend op zoek naar mensen die voor, tijdens of na dat tijdstip iets verdachts hebben gezien rond die straat. Dat kunnen personen, maar ook voertuigen zijn geweest."

Weggekomen dader

Wolters zat vast op verdenking van het leiding geven aan een wapen- en drugsbende, maar de rechtbank bepaalde in mei dat de man zijn rechtszaak in vrijheid mocht afwachten.

Het lijkt erop dat hij vlak voor zijn huis – vlakbij de WRZV–hallen - voor het eerst is beschoten. "Als dader kan je dan wegkomen door verder in noordelijke richting die Buitengasthuisstraat uit te gaan, maar als je omdraait kun je ook langs het parkeerterrein onder het viaduct van de A28 door", vervolgt Ballast.

Getuigen gezocht

"We weten dat die avond de dienst van de Vrije Evangelisatie kerk in de WRZV-hallen net was afgelopen, dus wellicht is ook die mensen iets opgevallen." Ook zoekt de politie mensen die in de buurt beelden hebben gemaakt, mogelijk met een dashcam. Hoewel het mistig was hoopt de politie toch iets op de beelden te kunnen zien.

De afgelopen periode zijn er meer schietincidenten geweest in Zwolle. De politie kan op dit moment nog niets zeggen over een mogelijk verband tussen het neerschieten van dit slachtoffer en de eerdere incidenten.

Een kogelgat, veroorzaakt door de schietpartij (Foto: RTV Oost / Rob van der Wardt)