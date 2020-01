Jonge Luca Everink mag zich bewijzen bij Twente: "Proberen om in de picture te komen"

Luca Everink hoorde deze week tot zijn verrassing dat hij met FC Twente mee mocht naar Spanje voor het trainingskamp. De speler van Onder 19 stond vandaag direct in de basis tijdens het oefenduel tegen Fortuna Düsseldorf (1-1). Hij was na afloop dan ook een trotse jongen.

"Voelt als een hele eer om m'n officieuze debuut te maken bij Twente. Het is een heel leerzaam proces wat ik nu aan het volgen ben. Dat ik mee mag op trainingskamp vind ik heel bijzonder. Ik leer heel veel door met de jongens van het eerste te praten. Een hele mooie ervaring."

Beloning

Dat hij mee mocht naar Spanje kwam als verrassing: "Het was wel uit het niets, want ik kreeg het een dag van tevoren te horen. Ik had eerst een training met mijn eigen team en daarna kreeg ik te horen dat ik mee mocht. Dat was wel een bijzonder moment, want het is toch wel een beloning voor al het harde werken."

Kansen

De rechtsbackpositie is dun bezet bij Twente en dus hoopt hij ook zijn officiële debuut dit jaar te maken: "Ik zie wel kansen en ik doe m'n uiterste best op dit trainingskamp om proberen in de picture te komen."

Wennen

Hij vindt dat hij dat in de oefenwedstrijd wel gedaan heeft: "Ik speelde wel een lekkere wedstrijd. Natuurlijk wel wennen om met die jongens voor het eerst echt te spelen, maar gewoon m'n eigen spelletje spelen aan de bal. Gewoon m'n ding doen, dan komt het wel goed."