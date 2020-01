Autobranden Deventer: burgemeester König vraagt inwoners alert te blijven op gekke dingen

"Het gaat goed met de veiligheid in Deventer en met de aanpak van criminaliteit. Maar overlast of crimineel gedrag van individuen blijft soms lastig te bestrijden. Dat is bijvoorbeeld op dit moment het geval bij de zorgelijke autobranden", aldus de burgemeester in zijn nieuwjaarstoespraak, gisteravond.

De woorden van de burgemeester in zijn speech werden vannacht alweer bevestigd toen er in de Burgemeester Van Heemstralaan in Deventer een auto uitbrandde.

Wat volgens König de autobranden in zijn stad zo'n lastig probleem maken, is dat ze over de hele stad verspreid zijn. Hij vraagt inwoners dan ook goed op te letten en de politie te waarschuwen op het moment dat ze gekke dingen zien.