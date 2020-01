Ondernemingsraad Soweco eist inspraak in mogelijke opheffing

Zo'n tachtig medewerkers van Soweco waren vandaag bij een rechtszaak in Almelo over de toekomst van sociale werkvoorziening Soweco. De ondernemingsraad eiste vandaag haar 'adviesrecht' in de gang van zaken.

De ondernemingsraad van Soweco heeft het bestuur van de werkvoorziening voor de rechter gedaagd, omdat die de gemeenschappelijke regeling wil opheffen. Het bestuur van Soweco bestaat uit de wethouders van Almelo, Twenterand, Rijssen-Holten, Wierden, Tubbergen en Hellendoorn. Zij hebben, zonder inspraak van de ondernemingsraad, een rapport laten maken waarin opheffing van de 'Gemeenschappelijke Regeling' een optie is.



Onzekerheid

De situatie rondom Soweco zorgt voor veel onzekerheid bij de circa 2300 medewerkers. Ongeveer de helft werkt er 'beschut' via de WSW en is al dan niet gedetacheerd bij andere bedrijven. Via de Wet op de OndernemingsRaden, (WOR) is het normaal dat personeel via de OR inspraak krijgt in zulke ingrijpende plannen.

Maar de advocaat van de gemeenten betoogde vanmorgen in de rechtszaal dat het niet gaat om een besluit van de onderneming Soweco, maar een besluit van de betrokken gemeenten. En de gemeenteraden nemen een politiek besluit en daar hoort geen inmenging van een ondernemingsraad in.



6 miljoen euro

De advocaat voegde daar nog fijntjes aan toe dat de zes betrokken gemeenten afgelopen jaar zes miljoen euro hebben bijgestort om Soweco in de lucht te houden. Maar de weerstand tegen opheffing is groot, zelfs de Raad van Commissarissen van Soweco is met een alternatief plan gekomen om het bedrijf te redden.

De rechter doet op 29 januari uitspraak. Volgende week woensdag wordt er door alle raadsleden van de zes gemeenten, die nu nog betrokken zijn bij Soweco, verder gepraat. Alle raadsleden van de zes gemeenten zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst in het Theaterhotel in Almelo. De gemeenten zullen eind deze maand een besluit nemen.