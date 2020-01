‘Overijsselse burgemeesters massaal voor vuurwerkverbod’

De vuurwerkdiscussie lijkt sinds afgelopen oud en nieuw in een stroomversnelling te zijn gekomen, ziet ook Bruls, die als regioburgemeester vertegenwoordiger is van alle burgemeesters in Overijssel en Gelderland.



"Sinds 1 januari is de kring van burgemeesters die een verbod op vuurwerk wil enorm gegroeid. Het nadert nu zelfs de honderd procent. Een paar jaar geleden was het een enkeling. Maar iedereen die ik nu spreek en alles wat ik lees, wijst erop dat burgemeesters en hulpdiensten wel tamelijk eensgezind zijn: met het vuurwerk moeten we een andere kant op."



Nationaal verbod

“Wat negatief verrassend is, is dat het aantal incidenten waar brand is gesticht of mensen letsel veroorzaken is gestegen. Dat is niet overal in elke plaats in Oost-Nederland hetzelfde, maar over de grote linie is dat zo. Ook in de rest van het land. Dus ondanks onze grote inspanning op alle vlakken, heeft dat er dit jaar niet toe geleid dat we het tij hebben kunnen keren.”



De landelijke politiek moet uiteindelijk beslissen of het tot een nationaal verbod komt.“Ik ben er voor dat we nationaal afspreken dat vuurwerk voor consumenten nu stopt", zegt Bruls. "Ik merk dat een heleboel collega’s dat inmiddels ook vinden in allerlei variaties, omdat het simpelweg tot te veel incidenten en inzet van hulpdiensten leidt. Dit heeft een te hoge maatschappelijke prijs.”



Wijkagent uit de wijk

"Wat ik een blijvend probleem vind: het kost zo ontzettend veel capaciteit. Het betekent dat de wijkagent de week erop niet aanwezig is in je wijk, omdat hij met oud en nieuw een ME-dienst heeft moeten draaien. Dat vind ik absurd. Daarvoor is een feest niet bedoeld, om onze politiecapaciteit te beroven die we echt nodig hebben om een oogje in het zeil te houden op momenten dat het ook echt nodig is."

Deze jaarwisseling deden zich 1.276 incidenten voor. In 563 gevallen met vuurwerk (tegenover 462 vorig jaar), in 267 gevallen was er sprake van brand (tegenover 224 vorig jaar).



Bruls vervolgt: "Tijdens de jaarwisseling is het helaas ook echt nodig en vuurwerk speelt daar een belangrijke rol in. Vuurwerk geeft een sfeer van ‘het mag nu en wat kunnen we er mee’. En dan gaan sommigen het ook gebruiken om te gooien en brand te stichten. Dat moet stoppen.”



Combinatie met drank

Daarbij speelt de combinatie met drank volgens Bruls een grote rol. “Maar om nu alcohol te verbieden, dat gaat een stap te ver wat mij betreft. Ik heb er zelf weinig mee, maar het speelt een rol. En de sfeer en mentaliteit moet kunnen. Maar het essentiële verschil met andere delen van het jaar, wanneer drank ook vaak een kwalijke rol speelt, is toch dat vuurwerk. Het is de enige avond in het jaar waarop vuurwerk is toegestaan en dat heeft een sfeer."



Bruls verduidelijkt: "Als je zelf te veel drinkt en bezopen wordt, dat is één ding. Maar als je vervolgens met vuurwerk gaat spelen, dan is dat heel gevaarlijk. Dus vuurwerk is wel het spreekwoordelijke lont in het vat wat eruit gehaald moet worden.”

Centrale show

Centrale vuurwerkshows en vreugdevuren zijn volgens Bruls wel een optie. “Als je dat op een goeie, controleerbare, kleine manier doet, zie ik dat dat wel kan. Dat is een keuze die elke gemeente voor zich moet maken. Maar we zijn het wel eens dat dat vrije vuurwerk voor consumenten met alle risico’s in de ban gedaan moet worden."